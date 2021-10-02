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Leeds United Watford maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? İşte yayın bilgileri

#Premier Lig#Watford#Leeds United
Leeds United Watford maçı saat kaçta, hangi kanalda Şifresiz mi İşte yayın bilgileri

Leeds en üst lig tarihinde Watford ile karşılaştığı iki maçtan da galibiyetle ayrıldı. Leeds ile oynadığı son üç lig maçını kazanan Watford, önceki 17 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını yakalamak için sahaya çıkıyor. Peki Leeds United Watford maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Bu sezon Premier Lig'de henüz maç kazanamayan Leeds, en üst lig tarihinde hiçbir sezona yedi maçlık galibiyet hasretiyle başladı. Premier Lig'de çıktığı son dokuz deplasman maçının sekizini kaybeden Watford, tek galibiyetini son karşılaşmada Norwich'i 3-1 yenerek aldı. Bu sezon Premier Lig'de Mohamed Salah'ın ardından en fazla isabetli şut çeken oyuncu, Watford forması giyen Ismaila Sarr.

LEEDS UNİTED WATFORD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Leeds United Watford maçı bugün saat 17:00'da başlayacak. Mücadele A Spor ve S Sport Plus kanallarından yayınlanacak.

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#Premier Lig#Watford#Leeds United