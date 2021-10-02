Leeds United Watford maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? İşte yayın bilgileri

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Bu sezon Premier Lig'de henüz maç kazanamayan Leeds, en üst lig tarihinde hiçbir sezona yedi maçlık galibiyet hasretiyle başladı. Premier Lig'de çıktığı son dokuz deplasman maçının sekizini kaybeden Watford, tek galibiyetini son karşılaşmada Norwich'i 3-1 yenerek aldı. Bu sezon Premier Lig'de Mohamed Salah'ın ardından en fazla isabetli şut çeken oyuncu, Watford forması giyen Ismaila Sarr.

LEEDS UNİTED WATFORD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Leeds United Watford maçı bugün saat 17:00'da başlayacak. Mücadele A Spor ve S Sport Plus kanallarından yayınlanacak.