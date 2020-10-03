Bu sezon Premier Lig'de çektiği şutların %58'inde isabet bulan Leeds'ten daha yüksek bir yüzde yakalayan tek takım Leicester. Son Premier Lig maçında Leicester'a 5-2 mağlup olan Manchester City, aynı sayıda golü daha önceki 11 karşılaşmada yemişti. City, Aralık 2018'den bu yana üst üste iki karşılaşmadan mağlup ayrılmıyor.

Marcelo Bielsa ile Pep Guardiola teknik direktörlük kariyerlerinde dördüncü kez karşılaşacak. 2011/12'de oynanan üç maçta o dönem Barcelona'yı çalıştıran Guardiola, Bielsa'nın başında olduğu Athletic'e karşı mağlubiyet almamıştı.

Leeds United Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Leeds United Manchester City maçı bu akşam saat 19:30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.