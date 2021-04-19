Leeds United-Liverpool maçında Avrupa Süper Ligi'ne helikopterli protesto!

Spor Arena Dış Haber - Avrupa'nın 12 büyük kulübünün kurulacağını açıkladığı Avrupa Süper Ligi'ne tepkiler çığ gibi büyürken son isyan Premier Lig'den geldi.

Leeds United ile Liverpool arasındaki Premier Lig mücadelesi öncesi, karşılaşmanın oynanacağı Elland Road Stadı'nın üzerinde bir helikopter gezdi ve arkasında taşıdığı pankartla Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını protesto etti.

"SÜPER LİG'E 'HAYIR' DE"

Helikopterin taşıdığı pankartta "Süper Lig'e 'hayır' de" yazarken, sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Öte yandan Leeds United kulübü, Liverpool maçı öncesi hazırladığı tişörtlerle Avrupa Süper Lig protestolarına bir yenisini ekledi.

LEEDS'TEN DE TEPKİ: FUTBOL TARAFTARLAR İÇİNDİR

Leeds futbolcuları maç öncesi yapılan ısınmaya, üzerinde Avrupa Süper Ligi'ne tepki cümlelerin yer aldığı tişörtlerle çıktı. Futbolcuların giydiği tişörtlerde, "Futbol taraftarlar içindir" ve "Hak edin" cümleleri yer aldı.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...