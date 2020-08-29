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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.08.2020 - 23:35 | Son Güncelleme:

Leeds United, Alman stoper Robin Koch'u transfer etti

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Leeds United, Alman stoper Robin Koch'u transfer etti
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İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United, Almanya'nın Freiburg takımından savunma oyuncusu Robin Koch'u kadrosuna kattı.

Leeds United Kulübü, 24 yaşındaki Alman stoper Koch ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, Leeds United'ın transfer için bonuslarla birlikte 13 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Kariyerine Eintracht Trier'de başlayan Koch, Kaiserslautern'de oynadıktan sonra 2017'de Freiburg'a transfer olmuştu. Alman milli futbolcu Koch, Freiburg formasıyla 3 sezonda 87 maça çıkmış ve 5 gol atmıştı

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