Leeds United 25 milyon euroya Diego Llorente'yi kadrosuna kattı
Premier Lig takımlarından Leeds United, İspanyol stoper Diego Llorente'nin transferi için 25 milyon euro karşılığında Real Sociedad ile anlaştı.
Yıllar sonra İngiltere Premier Lig'e yeniden yükselen Leeds United, ligde kalıcı olmak adını Bielsa'nın direktifleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor.
Ligin ilk maçında Liverpool'a 4-3 mağlup olan, ikinci haftada ise Fulham'ı evinde 4-3 yenen Leeds, savunmayı güçlendirmek istiyor.
Yabancı basında yer alan habere göre İngiliz ekibi, 27 yaşındaki stoper Diego Llorente'nin transferi için 25 milyon euro karşılığında Real Sociedad ile anlaşmaya vardı.
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