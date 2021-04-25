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Futbol
Haber Giriş: 25.04.2021 - 18:29 | Son Güncelleme:

Leeds United 0 - 0 Manchester United (Maç özeti)

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Leeds United 0 - 0 Manchester United (Maç özeti)

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Leeds United ile 0-0 berabere kaldı ve 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Ligde zirve mücadelesi veren Manchester United, 33. hafta karşılaşmasında Leeds United'a konuk oldu.

Elland Road Stadı'nda oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla konuk ekip Manchester United'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona ermiş oldu.

Manchester ekibi puanını 67'ye yükselterek 2. sıradaki yerini korurken, Leeds United 47 puanla 9. sırada yer aldı.

Leeds United 0 - 0 Manchester United (Maç özeti)

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