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LeBron'un kariyer rekoru yetmedi, Ja Morant'tan 41 sayı...

#NBA#Los Angeles Lakers#Lebron James
LeBronun kariyer rekoru yetmedi, Ja Moranttan 41 sayı...

NBA'a gece oynanan 8 maçla devam edildi. LeBron James'in 8 üçlükle kariyer rekorunu egale ettiği maçta Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies'e 104-99 mağlup oldu. Grizzlies'te Ja Morant 41 sayıyla yıldızlaştı.

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NBA'de heyecan, gece oynanan 8 maçla devam etti.

Gecenin en heyecanlı maçında Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers'ı 104-99 mağlup etti. Grizzlies'in 22 yaşındaki yıldızı Ja Morant, 41 sayı, 10 ribaunt ile maça damga vurdu. Los Angeles Lakers'ta 37 sayı, 13 ribaunt ve 7 asistle oynayan LeBron James mağlubiyete engel olamadı.

LeBron James, 8 üçlük isabetiyle kariyer rekorunu egale ederken Russell Westbrook'un 16 sayı, 10 ribaunt 12 asistlik performansı da Lakers'a yeterli olmadı.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Indiana Pacers 108-116 Charlotte Hornets
Detroit Pistons 85-94 New York Knicks
Boston Celtics 82-91 Los Angeles Clippers
Chicago Bulls 131-117 Atlanta Hawks
Memphis Grizzlies 104-99 Los Angeles Lakers
Phoenix Suns 115-97 Oklahoma City Thunder
Portland Trail Blazers 105-120 Utah Jazz
Sacramento Kings 95-94 Dallas Mavericks

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#NBA#Los Angeles Lakers#Lebron James

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