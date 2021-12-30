LeBron'un kariyer rekoru yetmedi, Ja Morant'tan 41 sayı...

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NBA'de heyecan, gece oynanan 8 maçla devam etti.

Gecenin en heyecanlı maçında Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers'ı 104-99 mağlup etti. Grizzlies'in 22 yaşındaki yıldızı Ja Morant, 41 sayı, 10 ribaunt ile maça damga vurdu. Los Angeles Lakers'ta 37 sayı, 13 ribaunt ve 7 asistle oynayan LeBron James mağlubiyete engel olamadı.

LeBron James, 8 üçlük isabetiyle kariyer rekorunu egale ederken Russell Westbrook'un 16 sayı, 10 ribaunt 12 asistlik performansı da Lakers'a yeterli olmadı.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Indiana Pacers 108-116 Charlotte Hornets

Detroit Pistons 85-94 New York Knicks

Boston Celtics 82-91 Los Angeles Clippers

Chicago Bulls 131-117 Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies 104-99 Los Angeles Lakers

Phoenix Suns 115-97 Oklahoma City Thunder

Portland Trail Blazers 105-120 Utah Jazz

Sacramento Kings 95-94 Dallas Mavericks