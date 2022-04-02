LeBron'un 38 sayısı Lakers'a yetmedi! Clippers'tan rekor...

NBA'de heyecan, gece oynanan 10 maçla devam etti. Play-in potasına girme mücadelesi veren Los Angeles Lakers, evinde New Orleans Pelicans'a 114-111 mağlup oldu ve art arda 5. yenilgisini aldı. Son saniye üçlüğüyle maçı uzatmaya götürme şansında isabet bulamayan LeBron James mücadeleyi 38 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistle tamamladı. Anthony Davis de 23 sayı, 12 ribaunt ve 6 asistle oynadı. Pelicans'ta C.J. McCollum 32, Brandon Ingram ise 29 sayıyla yıldızlaşan isimler oldu.
Los Angeles Clippers'tan sayı rekoru
Deplasmanda son şampiyon Milwaukee Bucks'ı 153-119 mağlup eden Los Angeles Clippers, kulüp sayı rekorunu kırdı. Clippers'ta Robert Covington 43 sayı ile kariyer rekorunu kırarken Amir Coffer 32, Luke Kennard da 23 sayıyla skore katkı yaptı.
NBA'de gecenin sonuçları:
Washington Wizards 135-103 Dallas Mavericks
Orlando Magic 89-102 Toronto Raptors
Boston Celtics 128-123 Indiana Pacers
Oklahoma City Thunder 101-110 Detroit Pistons
Houston Rockets 117-122 Sacramento Kings
Memphis Grizzlies 122-114 Phoenix Suns
Milwaukee Bucks 119-153 Los Angeles Clippers
San Antonio Spurs 130-111 Portland Trail Blazers
Denver Nuggets 130-136 Minnesota Timberwolves
Los Angeles Lakers 111-114 New Orleans Pelicans