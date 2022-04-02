LeBron'un 38 sayısı Lakers'a yetmedi! Clippers'tan rekor...

Haberin Devamı

NBA'de heyecan, gece oynanan 10 maçla devam etti. Play-in potasına girme mücadelesi veren Los Angeles Lakers, evinde New Orleans Pelicans'a 114-111 mağlup oldu ve art arda 5. yenilgisini aldı. Son saniye üçlüğüyle maçı uzatmaya götürme şansında isabet bulamayan LeBron James mücadeleyi 38 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistle tamamladı. Anthony Davis de 23 sayı, 12 ribaunt ve 6 asistle oynadı. Pelicans'ta C.J. McCollum 32, Brandon Ingram ise 29 sayıyla yıldızlaşan isimler oldu.

Los Angeles Clippers'tan sayı rekoru

Deplasmanda son şampiyon Milwaukee Bucks'ı 153-119 mağlup eden Los Angeles Clippers, kulüp sayı rekorunu kırdı. Clippers'ta Robert Covington 43 sayı ile kariyer rekorunu kırarken Amir Coffer 32, Luke Kennard da 23 sayıyla skore katkı yaptı.

NBA'de gecenin sonuçları:

Haberin Devamı

Washington Wizards 135-103 Dallas Mavericks

Orlando Magic 89-102 Toronto Raptors

Boston Celtics 128-123 Indiana Pacers

Oklahoma City Thunder 101-110 Detroit Pistons

Houston Rockets 117-122 Sacramento Kings

Memphis Grizzlies 122-114 Phoenix Suns

Milwaukee Bucks 119-153 Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs 130-111 Portland Trail Blazers

Denver Nuggets 130-136 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers 111-114 New Orleans Pelicans