LeBron ve Bronny NBA tarihine geçti

Haberin Devamı

Los Angeles Lakers’ın süper yıldızı LeBron James, oğlu Bronny ile Phoenix Suns’a karşı oynanan hazırlık maçında aynı sahada yer aldı. James’ler, bir NBA maçında oynayan ilk baba-oğul ikilisi oldu. NBA’da 22. sezonuna giren LeBron ilk yarıda 16 dakika süre alırken 19 sayı, 5 ribaund ve 4 asist ile oynadı. Lakers’ın 2. tur draft seçimi olan 2. çeyreğin başında mola sonrası oyuna giren Bronny ise 13 dakika sahada kalırken 4 top kaybı yaptı ve sayı üretemedi. Suns’un 118- 114 kazandığı maç sonrası LeBron duygularını anlatırken “Gerçek gibi gelmedi” dedi.