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LeBron ve Bronny NBA tarihine geçti

Güncelleme Tarihi:

#NBA#Lebron#Bronny
LeBron ve Bronny NBA tarihine geçti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 07:00

La Lakers-Phoenix Suns mücadelesinde bir NBA maçında aynı anda sahada olan ilk baba-oğul ikilisi oldular.

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Los Angeles Lakers’ın süper yıldızı LeBron James, oğlu Bronny ile Phoenix Suns’a karşı oynanan hazırlık maçında aynı sahada yer aldı. James’ler, bir NBA maçında oynayan ilk baba-oğul ikilisi oldu. NBA’da 22. sezonuna giren LeBron ilk yarıda 16 dakika süre alırken 19 sayı, 5 ribaund ve 4 asist ile oynadı. Lakers’ın 2. tur draft seçimi olan 2. çeyreğin başında mola sonrası oyuna giren Bronny ise 13 dakika sahada kalırken 4 top kaybı yaptı ve sayı üretemedi. Suns’un 118- 114 kazandığı maç sonrası LeBron duygularını anlatırken “Gerçek gibi gelmedi” dedi.

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#NBA#Lebron#Bronny

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