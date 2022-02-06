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LeBron James'ten triple-double! Lakers uzatmada kazandı

#NBA#Lebron James#Lakers
LeBron Jamesten triple-double Lakers uzatmada kazandı

NBA'e gece oynanan 6 maçla devam edildi. LeBron James'in triple-double yaptığı maçta Los Angeles Lakers, New York Knicks'i 21 sayı geriden gelip uzatmada yendi.

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NBA'de heyecan, gece oynanan 6 maçla devam etti. Sakatlıktan dönen LeBron James'in triple-double yaptığı maçta Los Angeles Lakers, New York Knicks'i 21 sayı geriden gelip uzatma sonucu 122-115 mağlup etti.

40 dakika parkede kalan LeBron James, 29 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle kariyerindek 103. triple-double'ı yaptı. Anthony Davis 28 sayı, 17 ribauntla, Manil Monk ise 29 sayıyla galibiyete katkı yaptı.

New York Knicks'te R.J. Barrett'ın 36 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistlik, Julius Randle'ın 32 sayı, 16 ribaunt ve 7 asistlik performansları mağlubiyete engel olamadı.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Orlando Magic 115-135 Memphiss Grizzlies
Washington Wizards 80-95 Phoenix Suns
Charlotte Hornets 86-104 Miami Heat
Los Angeles Lakers 122-115 New York Knicks
Portland Trail Blazers 108-137 Milwaukee Bucks
Sacramento Kings 113-103 Oklahoma City Thunder

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