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LeBron James'ten triple-double, Curry'den 3000. üçlük

#NBA#Lebron James #Stephen Curry
LeBron Jamesten triple-double, Curryden 3000. üçlük

NBA'de bu gece 8 maç oynandı. Milli basketbolcularımız Furkan Korkmaz, Ömer Faruk Yurtseven ve Alperen Şengün'ün sahne aldığı geceye LeBron James'in triple-double'ı ve Stephen Curry'nin 3000. üçlüğü damge vurdu.

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NBA'de heyecan, gece oynanan 8 maçla devam etti.

Milli basketbolcumuz Ömer Faruk Yurtseven'in 10 sayı, 14 ribauntla oynadığı maçta Miami Heat, Washington Wizards'ı 119-112 mağlup etti. Maçın en skorer oyuncusu Heat'ten Tyler Herro oldu.

Houston Rockets'ın Los Angeles Lakers'a 132-123 yenildiği maçta Alperen Şengün 10 sayıyla oynadı. Lakers'ta LeBron James 32 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle yıldızlaşırken Russell Westbrook da 24 sayı, 12 ribaunt 10 asistle triple-double yapan bir diğer isim oldu.

Philadelphia 76ers'in Toroto Raptors'u 114-109 yendiği maçta Furkan Korkmaz 10 sayıyla oynadı.

Denver Nuggets'ın Goldan State Warriors'u 89-86 yendiği maçta geçtiğimiz haftalarda NBA tarihinin en çok üç sayı isabeti bulan Stephen Curry, 3000. üçlük isabetini buldu. Curry'nin 23 sayıyla oynadığı maçı Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic ise 22 sayı 18 ribauntla tamamladı.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

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Orlando Magic 110-127 Milwaukee Bucks
Toronto Raptors 109-114 Philadelphia 76ers
Miami Heat 119-112 Washington Wizards
New Orleans Pelicans 108-104 Cleveland Cavaliers
Houston Rockets 123-132 Los Angeles Lakers
Minnessota Timberwolves 88-96 New York Knicks
Sacramento Kings 117-111 Oklahoma City Thunder
Golden State Warriors 86-90 Denver Nuggets

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#NBA#Lebron James#Stephen Curry

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