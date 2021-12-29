LeBron James'ten triple-double, Curry'den 3000. üçlük

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NBA'de heyecan, gece oynanan 8 maçla devam etti.

Milli basketbolcumuz Ömer Faruk Yurtseven'in 10 sayı, 14 ribauntla oynadığı maçta Miami Heat, Washington Wizards'ı 119-112 mağlup etti. Maçın en skorer oyuncusu Heat'ten Tyler Herro oldu.

Houston Rockets'ın Los Angeles Lakers'a 132-123 yenildiği maçta Alperen Şengün 10 sayıyla oynadı. Lakers'ta LeBron James 32 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle yıldızlaşırken Russell Westbrook da 24 sayı, 12 ribaunt 10 asistle triple-double yapan bir diğer isim oldu.

Philadelphia 76ers'in Toroto Raptors'u 114-109 yendiği maçta Furkan Korkmaz 10 sayıyla oynadı.

Denver Nuggets'ın Goldan State Warriors'u 89-86 yendiği maçta geçtiğimiz haftalarda NBA tarihinin en çok üç sayı isabeti bulan Stephen Curry, 3000. üçlük isabetini buldu. Curry'nin 23 sayıyla oynadığı maçı Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic ise 22 sayı 18 ribauntla tamamladı.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

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Orlando Magic 110-127 Milwaukee Bucks

Toronto Raptors 109-114 Philadelphia 76ers

Miami Heat 119-112 Washington Wizards

New Orleans Pelicans 108-104 Cleveland Cavaliers

Houston Rockets 123-132 Los Angeles Lakers

Minnessota Timberwolves 88-96 New York Knicks

Sacramento Kings 117-111 Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors 86-90 Denver Nuggets