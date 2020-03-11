LeBron James'ten fikir değişikliği!

Corona virüs vakalarının her geçen gün artması Los Angeles Lakers’ın yıldız oyuncusu LeBron James'i karar değişikliğine götürdü.



NBA yönetimi kalan maçların taraftarsız oynanabileceğini açıkladığında LeBron James, hayal kırıklığına uğradığını fakat insan sağlığının her şeyden değerli olduğunu söyledi.

Daha önce karşılaşmaların seyircisiz oynanması durumunda, sert bir şekilde sahaya çıkmayacağını söyleyen LeBron James, “Bana o soru sorulduğunda lig yönetiminin ciddi ciddi virüs sebebiyle maçları seyircisiz oynatmayı düşündüğünü bilmiyordum. Taraftarlar maçlara gelemezse elbette üzülürüm, çünkü bu oyunu onlar için oynuyoruz” dedi.

Sağlık uzmanlarının uyarılarının çok önemli olduğunu söyleyen LeBron, “Eğer salgın iyice büyürse zaten kimsenin maça gelmek isteyeceğini düşünmüyorum. Bu durum çok üzücü. Ancak aynı zamanda bu konuda bilgili olan kişilerin uyarılarını dinlemek ve herkesin güvenliği için en doğru olanı yapmak gerekiyor” açıklamasını yaptı.



LeBron James'in ilk açıklaması ise şu şekildeydi;

''Parkeye çıktığımda salonda seyirci yoksa oynamam. Bugüne kadar seyircisiz bir maçta oynamadım. Bu oyunu seyirciler için, takım arkadaşlarım için oynuyorum.''