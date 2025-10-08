LeBron James'ten Alperen Şengün için övgü dolu sözler: 'Büyük bir yıl geçirecek!'

Haberin Devamı

NBA'in gelmiş geçmiş en büyük iki yıldızından biri kabul edilen LeBron James, konuk olduğu bir programda milli oyuncumuz Alperen Şengün hakkında konuştu.

"BÜYÜK BİR YIL GEÇİRECEK"

A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket'te elde ettiği ikinciliğin mimarlarından olan Alperen Şengün'e LeBron James'ten övgü dolu sözler geldi.

Harika bir turnuva geçirdiğinin altını çizen efsane basketbolcu, milli basketçimiz için şu ifadeleri kullandı;

"Alperen Şengün harika bir yaz geçirdi. Bence bu rüzgarı Houston'a kadar taşıyacak ve onlar için büyük bir yıl geçirecek"

EUROBASKET PERFORMANSI

NBA ekiplerinden Houston Rockets formasını terleten Şengün, EuroBasket'te 21.6 sayı, 10.1 ribaunt ve 6.6 asist ortalamasıyla EuroBasket'in en iyi 5'ine seçilmişti.

Öte yandan 23 yaşındaki basketbolcu, EuroBasket tarihinde triple-double yapan en genç oyuncu rekorunu da egale etmişti.