×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

LeBron James'ten Alperen Şengün için övgü dolu sözler: 'Büyük bir yıl geçirecek!'

Güncelleme Tarihi:

#NBA#Alperen Şengün#Lebron James
LeBron Jamesten Alperen Şengün için övgü dolu sözler: Büyük bir yıl geçirecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2025 18:47

NBA yıldızı LeBron James, performansıyla EuroBasket2025'e damga vuran milli basketbolcumuz Alperen Şengün'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

Haberin Devamı

NBA'in gelmiş geçmiş en büyük iki yıldızından biri kabul edilen LeBron James, konuk olduğu bir programda milli oyuncumuz Alperen Şengün hakkında konuştu.

"BÜYÜK BİR YIL GEÇİRECEK"

A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket'te elde ettiği ikinciliğin mimarlarından olan Alperen Şengün'e LeBron James'ten övgü dolu sözler geldi. 

Harika bir turnuva geçirdiğinin altını çizen efsane basketbolcu, milli basketçimiz için şu ifadeleri kullandı;

"Alperen Şengün harika bir yaz geçirdi. Bence bu rüzgarı Houston'a kadar taşıyacak ve onlar için büyük bir yıl geçirecek"

LeBron Jamesten Alperen Şengün için övgü dolu sözler: Büyük bir yıl geçirecek

EUROBASKET PERFORMANSI

NBA ekiplerinden Houston Rockets formasını terleten Şengün, EuroBasket'te 21.6 sayı, 10.1 ribaunt ve 6.6 asist ortalamasıyla EuroBasket'in en iyi 5'ine seçilmişti.

Haberin Devamı

Öte yandan 23 yaşındaki basketbolcu, EuroBasket tarihinde triple-double yapan en genç oyuncu rekorunu da egale etmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#NBA#Alperen Şengün#Lebron James

BAKMADAN GEÇME!