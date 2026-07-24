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LeBron James'in yeni takımı belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#NBA#Lebron#Philadelphia
LeBron Jamesin yeni takımı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2026 19:03

NBA'in efsane oyuncularından LeBron James, Philadelphia 76ers ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

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Los Angeles Lakers’tan ayrılma kararı alan LeBron James, kariyerine farklı bir takımda devam edecek.

ESPN'in haberine göre 41 yaşındaki yıldız, Philadelphia ekibiyle 2 yıllık ve toplam 8 milyon dolar değerinde sözleşme imzalayacak

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DOĞRULAMA YAPILDI

LeBron James'in Philadelphia 76ers'ı tercih ettiği yönündeki haberi, oyuncunun menajeri ve Klutch Sports CEO'su Rich Paul doğruladı.

LeBron James, Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid, Tyrese Maxey ve Jaylen Brown ile aynı takımda forma giymiş olacak.

LeBron Jamesin yeni takımı belli oldu

James, böylece kariyerinde Cleveland Cavaliers, Miami Heat ve Los Angeles Lakers'ın ardından dördüncü farklı takımın formasını giyecek.

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2018 yılında Los Angeles Lakers'a transfer olan LeBron James, mor-sarılı formayla geçirdiği 8 sezonda bir NBA şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli yıldız, geride kalan sezonda ise 20.9 sayı, 6.1 ribaunt ve 7.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

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#NBA#Lebron#Philadelphia

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