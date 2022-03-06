LeBron James tarihe geçti, Lakers Warriors'ı devirdi!

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NBA'e 6 maçla devam edildi. Gecenin en dikkat çeken maçında Los Angeles Lakers, sahasında Golden State Warriors'ı 124-116 mağlup etmeyi başardı.

Lakers'ın süper yıldızı LeBron James, 56 sayı, 10 ribaund ve 3 asistle oynadı ve takımına galibiyeti getirdi. Russell Westbrook 20, Carmelo Anthony ise 14 sayı ile galibiyete katkı verdi.

Golden State'te Stephen Curry'nin 30, Jordan Poole'un ise 23 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

Takımına galibiyeti getiren LeBron James, 56 sayı ve 10 ribauntluk performansıyla tarihe geçti. Tecrübeli yıldız, 37 yaş ve 65 gün ile NBA tarihinde 50+ sayı ve 10+ ribaunt kaydeden en yaşlı oyuncu oldu.

Gecenin sonuçları şöyle;

Kings 113-114 Mavericks

Spurs 117-123 Hornets

Sixers 82-99 Heat

Magic 96-124 Grizzlies

Trail Blazers 121-135 Timberwolves

Warriors 116-124 Lakers