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LeBron James tarihe geçti, Lakers Warriors'ı devirdi!

#Lebron James#Los Angeles Lakers#Golden State Warriors
LeBron James tarihe geçti, Lakers Warriorsı devirdi

LeBron James'in NBA tarihine geçtiği maçta Los Angeles Lakers, sahasında Golden State Warriors'ı 124-116 yendi.

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NBA'e 6 maçla devam edildi. Gecenin en dikkat çeken maçında Los Angeles Lakers, sahasında Golden State Warriors'ı 124-116 mağlup etmeyi başardı.

Lakers'ın süper yıldızı LeBron James, 56 sayı, 10 ribaund ve 3 asistle oynadı ve takımına galibiyeti getirdi. Russell Westbrook 20, Carmelo Anthony ise 14 sayı ile galibiyete katkı verdi.

Golden State'te Stephen Curry'nin 30, Jordan Poole'un ise 23 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

Takımına galibiyeti getiren LeBron James, 56 sayı ve 10 ribauntluk performansıyla tarihe geçti. Tecrübeli yıldız, 37 yaş ve 65 gün ile NBA tarihinde 50+ sayı ve 10+ ribaunt kaydeden en yaşlı oyuncu oldu.

Gecenin sonuçları şöyle;

Kings 113-114 Mavericks
Spurs 117-123 Hornets
Sixers 82-99 Heat
Magic 96-124 Grizzlies
Trail Blazers 121-135 Timberwolves
Warriors 116-124 Lakers

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#Lebron James#Los Angeles Lakers#Golden State Warriors

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