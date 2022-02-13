LeBron James, NBA tarihinin en skorer oyuncusu oldu!

NBA'de heyecan, gece oynanan 11 maçla devam etti.
Golden State Warriors'un Los Angeles Lakers'ı 117-115 mağlup ettiği maçta Klay Thompson 33, Stephen Curry 24 sayıyla oynadı. Lakers'ta 26 sayı, 15 ribaunt ve 8 asistle mücadele eden LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek NBA tarihinin normal sezon ve play-off toplamında en çok sayı atan oyuncusu oldu. LeBron James, toplamda 44 bin 157 sayıya ulaştı. Kareem Abdul-Jabbar'ın 44 bin 149 sayısı bulunuyor.
NBA'de normal sezon ve play-off toplamında sayı krallığı sıralaması şu şekilde:
1- LeBron James: 44 bin 157
2- Kareem Abdul-Jabbar: 44 bin 149
3- Karl Malone: 41 bin 689
4- Kobe Bryant: 39 bin 283
5- Michael Jordan: 38 bin 279
Türk derbisinde kazanan Furkan Korkmaz'lı 76ers
Milli basketbolcularımız Cedi Osman ile Furkan Korkmaz'ın karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'ı 103-93 yendi. Furkan Korkmaz maçı 9 sayıyla tamamlarken Cedi Osman 12 sayı, 4 asist ve 3 ribauntla oynadı. 76ers'te Joel Embiid 40 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistle triple-double yaptı.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Portland Trail Blazers 112-103 New York Knicks
New Orleans Pelicans 114-124 San Antonio Spurs
Charlotte Hornets 118-125 Memphis Grizzlies
Washington Wizards 110-123 Sacramento Kings
Philadelphia 76ers 103-93 Cleveland Cavaliers
Toronto Raptors 109-110 Denver Nuggets
Miami Heat 115-111 Brooklyn Nets
Chicago Bulls 106-101 Oklahoma City Thunder
Golden State Warriors 117-115 Los Angeles Lakers
Dallas Mavericks 97-99 Los Angeles Clippers
Phoenix Suns 132-105 Orlando Magic