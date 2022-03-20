LeBron James NBA tarihine geçti! En skorer 2. isim...

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NBA'e 4 maçla devam edildi. Los Angeles Lakers, Washington Wizards'a deplasmanda 127-119 mağlup olurken LeBron James tarihe geçti.

Rakip potaya 38 sayı bırakan ve NBA kariyerindeki toplam sayısını 36.947'ye çıkaran LeBron, Karl Malone'u geçerek NBA tarihinin en skorer ikinci oyuncusu olmayı başardı.

Lakers'ta Russell Westbrook 22 sayı, 10 ribaund, 8 asist ile oynarken Stanley Johnson da 12 sayıyla oynadı.

Wizards’ta Kristaps Porzingis son çeyrekte 16 sayı attığı karşılaşmayı 27 sayıyla tamamlarken Kentavious Caldwell-Pope 18 sayı ve 10 ribaund ile double-double yaptı. Daniel Garfford 17 sayı, 6 ribaund ile oynarken Tomas Satoransky de 16 sayı vw 6 asist ile mücadele etti.

NBA'de gecenin sonuçları şöyle;

Bucks 119-138 Timberwolves

Mavericks 108-129 Hornets

Pistons 109-113 Cavaliers

Lakers 119-127 Wizards