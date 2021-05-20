LeBron James, maç kazandıran üçlüğü bulanık görürken atmış! 'Üç tane çember görüyordum'

NBA Batı Konferansı play-in maçında Los Angeles Lakers, LeBron James'in bitime 50 saniye kala bulduğu üç sayı isabetiyle Golden State Warriors'u 103-100 yenerek 7. sıradan play-off'a girdi ve Phoenix Suns'ın rakibi oldu. Golden State, 9-10 maçında San Antonio Spurs'ü deviren Memphis Grizzlies ile play-off'taki son yeri almak için mücadele edecek.

👑 LeBron James: "Draymond Green'in maç içerisindeki faulünden sonra kelimenin tam anlamıyla 3 çember görmeye başlamıştım. Ben de ortadakine şutu salladım..."#Lakers #Warriors #GameWinner #NBAPlayoffs pic.twitter.com/Dg0gTyyd9j — Spor Arena (@sporarena) May 20, 2021

LEBRON JAMES BULANIK GÖRÜRKEN ÜÇLÜĞÜ YOLLADI

Lakers'a galibiyeti ve play-off'u getiren üçlüğü bitime 1 dakika kala gönderen LeBron James, maç sonrası yaptığı açıklamada Draymond Green'in parmağının bir pozisyonda gözüne isabet ettiğini ve son üçlüğü gönderirken sahayı bulanık gördüğünü söyledi.

Maçı 22 sayı, 11 ribaund ve 10 asistle tamamlayan LeBron James; "Draymond'un darbesinde eli ya da parmağı gözüme geldi. İyi olduğumu sanıyordum ama net göremiyordum. Her şey bulanıktı. Kanamam olmadığı için maçı tamamlamak istedim. Son şutu atarken üç çember görüyordum ve şutu ortadakine yolladım." dedi.

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