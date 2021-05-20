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GeriBasketbol LeBron James, maç kazandıran üçlüğü bulanık görürken atmış! 'Üç tane çember görüyordum'
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Basketbol
Spor Arena
Haber Giriş: 20.05.2021 - 10:55 | Son Güncelleme:

LeBron James, maç kazandıran üçlüğü bulanık görürken atmış! 'Üç tane çember görüyordum'

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LeBron James, maç kazandıran üçlüğü bulanık görürken atmış! 'Üç tane çember görüyordum'

NBA Batı Konferansı'nda normal sezonu 7. bitiren Los Angeles Lakers ile 8. sıradaki Golden State Warriors, play-off'a girmek için play-in mücadelesinde karşı karşıya geldi. Lakers, bitime 1 dakika kala LeBron James'in attığı üçlükle maçı kazanıp 7. sıradan play-off'a girdi. Maç sırasında gözüne darbe alan LeBron James, galibiyeti getiren üçlüğü attığı sırada bulanık gördüğünü söyledi.

NBA Batı Konferansı play-in maçında Los Angeles Lakers, LeBron James'in bitime 50 saniye kala bulduğu üç sayı isabetiyle Golden State Warriors'u 103-100 yenerek 7. sıradan play-off'a girdi ve Phoenix Suns'ın rakibi oldu. Golden State, 9-10 maçında San Antonio Spurs'ü deviren Memphis Grizzlies ile play-off'taki son yeri almak için mücadele edecek.

NBAde Gecenin Sonuçları: Warriorsı LeBron James önderliğinde deviren Lakers, play-off vizesi aldı
NBA'de Gecenin Sonuçları: Warriors'ı LeBron James önderliğinde deviren Lakers, play-off vizesi aldı

LEBRON JAMES BULANIK GÖRÜRKEN ÜÇLÜĞÜ YOLLADI

Lakers'a galibiyeti ve play-off'u getiren üçlüğü bitime 1 dakika kala gönderen LeBron James, maç sonrası yaptığı açıklamada Draymond Green'in parmağının bir pozisyonda gözüne isabet ettiğini ve son üçlüğü gönderirken sahayı bulanık gördüğünü söyledi.

Maçı 22 sayı, 11 ribaund ve 10 asistle tamamlayan LeBron James; "Draymond'un darbesinde eli ya da parmağı gözüme geldi. İyi olduğumu sanıyordum ama net göremiyordum. Her şey bulanıktı. Kanamam olmadığı için maçı tamamlamak istedim. Son şutu atarken üç çember görüyordum ve şutu ortadakine yolladım." dedi.

LeBron James, maç kazandıran üçlüğü bulanık görürken atmış Üç tane çember görüyordum

LeBron James, maç kazandıran üçlüğü bulanık görürken atmış Üç tane çember görüyordum

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