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LeBron James koronavirüse yakalandı! Aşı olduğunu açıklamıştı...

#Lebron James#NBA#Koronavirüs
LeBron James koronavirüse yakalandı Aşı olduğunu açıklamıştı...

NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, koronavirüse yakalandığı için ligin sağlık ve güvenlik protokolü gereğince izolasyona alındı.

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NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen yıldız basketbolcu LeBron James'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

36 yaşındaki LeBron James, 24 saat içinde iki negatif test sonucu vermemesi halinde en az 10 gün takımdan ayrı kalacak.

LeBron James bu sezon Lakers'ın çıktığı 23 maçın 12'sinde oynayamadı. 10 maçta çeşitli sakatlık sorunları sebebiyle forma giyemeyen 'Kral' lakaplı basketbolcu, bir maçta cezası, dün geceki Sacramento Kings maçında ise karantina protokolü sebebiyle forma giyemedi.

Eylül ayında, ligin başlamasına kısa süre kala çift aşı olduğunu açıklayan LeBron James, testinin pozitif çıkmasının ardından özel uçakla Los Angeles'a geri döndü. LeBron'un durumu hakkında konuşan takım arkadaşı Anthony Davis ise, yıldız basketbolcunun semptom göstermediğini ifade etti.

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#Lebron James#NBA#Koronavirüs

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