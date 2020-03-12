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Basketbol
Haber Giriş: 12.03.2020 - 09:28,Son Güncelleme:/

LeBron James isyan etti! "2020'yi iptal edin"

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LeBron James isyan etti! "2020'yi iptal edin"
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Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, Rudy Gobert'in koronavirüse yakalanmasının ardından NBA'de maçların durdurulmasıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

NBA'de Utah Jazz forması giyen Rudy Gobert'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından lig ikinci bir emre kadar durduruldu.

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, bu gelişmenin ardından sosyal medyadan ilgi çeken şu ifadeleri kullandı:

"Spor müsabakalarını, okulları, ofis çalışmalarını iptal ediyoruz ama aslında 2020’yi iptal etmek gerekiyor. Bu 3 ay çok zorlu geçti. Tanrı hepinizi korusun. Güvende kalın"

LeBron James'in bu paylaşımı 200 bini aşkın etkileşim aldı.

LeBron James isyan etti 2020yi iptal edin

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