LeBron James isyan etti! "2020'yi iptal edin"

NBA'de Utah Jazz forması giyen Rudy Gobert'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından lig ikinci bir emre kadar durduruldu.

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, bu gelişmenin ardından sosyal medyadan ilgi çeken şu ifadeleri kullandı:

"Spor müsabakalarını, okulları, ofis çalışmalarını iptal ediyoruz ama aslında 2020’yi iptal etmek gerekiyor. Bu 3 ay çok zorlu geçti. Tanrı hepinizi korusun. Güvende kalın"

LeBron James'in bu paylaşımı 200 bini aşkın etkileşim aldı.





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