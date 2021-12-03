LeBron James iki günde koronavirüsü yendi!

Haberin Devamı

NBA'de Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James, iki gün önce koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla ligin sağlık ve güvenlik protokolleri gereğince 10 günlük karantinaya alınmış ve Sacramento Kings maçını kaçırmıştı.

Takıma dönüş için 10 günlük karantinayı geçirmesi veya aynı gün içerisinde iki negatif test sonucu vermesi gereken LeBron James, geride kalan gün iki negatif test vererek takıma geri döndü. 36 yaşındaki basketbolcu, bu gece oynanacak Clippers maçında sahada olabilecek.

LeBron James, Eylül ayında çift aşı olduğunu açıklamıştı.