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LeBron James iki günde koronavirüsü yendi!

#NBA#Lebron James#Koronavirüs
LeBron James iki günde koronavirüsü yendi

NBA'de Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James'in iki gün önce koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve sağlık ve güvenlik protokolleri gereği 10 günlük karantinaya girdiği açıklanmıştı. 36 yaşındaki basketbolcu, iki negatif test sonucu vererek takıma döndü.

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NBA'de Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James, iki gün önce koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla ligin sağlık ve güvenlik protokolleri gereğince 10 günlük karantinaya alınmış ve Sacramento Kings maçını kaçırmıştı.

Takıma dönüş için 10 günlük karantinayı geçirmesi veya aynı gün içerisinde iki negatif test sonucu vermesi gereken LeBron James, geride kalan gün iki negatif test vererek takıma geri döndü. 36 yaşındaki basketbolcu, bu gece oynanacak Clippers maçında sahada olabilecek.

LeBron James, Eylül ayında çift aşı olduğunu açıklamıştı.

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