LeBron James 50 attı, Lakers Wizards'ı devirdi!

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NBA’de heyecan, gece oynanan 10 maçla devam etti. Los Angeles Lakers’ın Washington Wizards’ı 122-109 mağlup ettiği maçta LeBron James 50 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle mücadele etti. Lakers’ta Malik Monk 21 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Wizards’ta eski Lakerslı Kyle Kuzma’nın 23 sayı, 7 ribauntluk performansı mağlubiyete engel olamadı.

37 yaşındaki LeBron James, geçen hafta attığı 56 sayının ardından bu maçta bulduğu 50 sayıyla bu sezon sayı krallığında zirveye yükseldi.

Türk derbisinde kazanan Ömer Faruk

Milli basketbolcularımız Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven’in karşı karşıya geldiği maçta Miami Heat, Cleveland Cavaliers’ı 117-105 yendi. 1 dakika sahada kalan Ömer Faruk 2 sayı, 2 ribauntla oynarken 16 dakika şans bulan Cedi Osman 8 sayı, 3 ribaunt ve 2 asist üretti.

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Heat’te 30 sayı 17 ribauntla yıldızlaşan Bam Adebayo maçın oyuncusu oldu.

Alperen’li Rockets mağlup

Bir diğer milli basketbolcumuz Alperen Şengün’ün forma giydiği Houston Rockets, Dallas Mavericks’e 113-100 yenildi. 20 dakika parkede kalan Alperen 6 sayı, 6 ribaunt ve 1 asistle oynadı.

Mavericks’te Luka Doncic 30 sayı ve 14 ribauntla yıldızlaştı.

NBA’de gecenin sonuçları:

Orlando Magic 118-110 Minnesota Timberwolves

Boston Celtics 114-103 Detroit Pistons

Atlanta Hawks 112-106 Los Angeles Clippers

Memphis Grizzlies 118-114 New York Knicks

New Orleans Pelicans 120-142 Charlotte Hornets

Houston Rockets 100-113 Dallas Mavericks

Miami Heat 117-105 Cleveland Cavaliers

San Antonio Spurs 104-102 Utah Jazz

Phoenix Suns 112-117 Toronto Raptors

Los Angeles Lakers 122-109 Washington Wizards