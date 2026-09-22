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Leao'yu topa tuttu: Galatasaray'da, tatildeymiş gibi!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Rafael Leao#Transfer
Leaoyu topa tuttu: Galatasarayda, tatildeymiş gibi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 11:03

Galatasaray'ın 38 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Rafael Leao, Trabzonspor derbisindeki etkisiz performansı ile eleştirilerin odağı oldu.

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29 Ağustos günü AC Milan'dan Galatasaray'a 38 milyon Euro karşılığında transfer olan Rafael Leao son olarak Trabzonspor karşısında forma giydi.

Leaoyu topa tuttu: Galatasarayda, tatildeymiş gibi

Galatasaray formasıyla toplamda dördüncü maçına çıkan Portekizli yıldız gol ya da asist yapma başarısı gösteremedi. Leao'nun formu eleştirilerin merkezi haline gelmeye başladı.

Leaoyu topa tuttu: Galatasarayda, tatildeymiş gibi

ABD'de yayın yapan CBS Sports kanalında yorumculuk yapan Sierra Leone asıllı Michael Lahoud, Rafael Leao için çarpıcı ifadeler kullandı.

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Leaoyu topa tuttu: Galatasarayda, tatildeymiş gibi

Lahoud Leao ile ilgili olarak şunları söyledi; "Galatasaray’da tutku eksikliğini en iyi gösteren oyuncu Leão. Haftada 288 bin euro mu kazanıyor? Böyle bir performans kabul edilemez. Galatasaray büyük bir kulüp ancak o, tatildeymiş gibi davranıyor. Leão, Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu Noah Saviolo karşısında tamamen etkisiz kaldı. Artık uyanması gerekiyor çünkü futbol çok acımasız olabilir. Bu, kariyerini yeniden ayağa kaldırması için son fırsatlarından biri olabilir"

 

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#Galatasaray#Rafael Leao#Transfer

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