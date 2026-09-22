Leao'yu topa tuttu: Galatasaray'da, tatildeymiş gibi!

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29 Ağustos günü AC Milan'dan Galatasaray'a 38 milyon Euro karşılığında transfer olan Rafael Leao son olarak Trabzonspor karşısında forma giydi.

Galatasaray formasıyla toplamda dördüncü maçına çıkan Portekizli yıldız gol ya da asist yapma başarısı gösteremedi. Leao'nun formu eleştirilerin merkezi haline gelmeye başladı.

ABD'de yayın yapan CBS Sports kanalında yorumculuk yapan Sierra Leone asıllı Michael Lahoud, Rafael Leao için çarpıcı ifadeler kullandı.

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Lahoud Leao ile ilgili olarak şunları söyledi; "Galatasaray’da tutku eksikliğini en iyi gösteren oyuncu Leão. Haftada 288 bin euro mu kazanıyor? Böyle bir performans kabul edilemez. Galatasaray büyük bir kulüp ancak o, tatildeymiş gibi davranıyor. Leão, Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu Noah Saviolo karşısında tamamen etkisiz kaldı. Artık uyanması gerekiyor çünkü futbol çok acımasız olabilir. Bu, kariyerini yeniden ayağa kaldırması için son fırsatlarından biri olabilir"