Leao ve Okan Buruk konuştu: Abdülkerim haberi nereden çıktı bilmiyorum

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve yeni transfer Rafael Leao, Jose Alvalade Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. İşte tüm açıklamalar...

OKAN BURUK: ABDÜLKERİM HABERİ NERDEN ÇIKTI BİLMİYORUM

"ÇOK İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

“Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Geçen sezon çeyrek final oynadılar. Şampiyonlar Ligi’nde, Arsenal maçı dışında kendi sahalarında kazanamadıkları karşılaşma yok. Kadrolarında bazı değişiklikler oldu ve önemli isimleri kaybettiler. Ancak onların yerini doldurabilecek çok kaliteli oyunculara sahipler. İyi bir kadroları ve güçlü bir oyunları var.”

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"OYNAYABİLECEK DURUMDA"

"Abdülkerim haberi nereden çıktı bilmiyorum. Gerçi bizim bütün haberlerimiz dışarı çıkıyor da... Oynayabilecek durumda."

"BENİ İYİ KARŞILAYACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Sporting'in 19 yıl sonra şampiyon olmasında benim de payım var. 4-1 yendikten sonra hoca değişikliği oldu, Amorim geldi ve şampiyon oldular. Seyircilerin beni iyi karşılayacağını düşünüyorum."

DENİZ GÜL İÇİN AÇIKLAMA

"Deniz genç ama milli bir oyuncu. Porto'da oynaması önemli bir tecrübe. Şampiyonluk yaşadı. Milli takımdan beğendiğimiz bir oyuncu. Türkiye'den birçok takım almak istedi ama o da Galatasaray'ı çok istedi. Onu hazırlamaya ve takım seviyesine getirmeye çalışıyoruz. 90 dakikalık maç tecrübesini getirmek gerekiyor ama geçen lig maçında oyuna soktuk, yarın da başlamak olarak düşüneceğimiz oyunculardan biri."

LEAO: GALATASARAY OYUNCUSUYUM, MILAN TARAFTARI OLARAK DEVAM EDECEĞİM

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"Sporting benim büyüdüğüm, sevdiğim bir kulüp. Profesyonel kariyerime başladığım kulüp... Şampiyonlar Ligi'nde önümüzde bir fırsat var. Geçen sezon çok iyi işler çıkardık, bu sene daha fazlasını istiyoruz. Bu kulüp beni buraya getirmek için çok mücadele etti, ben de bunun için karşılığını vereceğim."

"GALATASARAY ÇOK İYİ KADRO KURDU"

“Farklı bir maç olacak. İlk kez Sporting’e karşı oynayacağım. Sporting, çok sevdiğim ve gelişimime yardımcı olan bir kulüp. Bizim için çok önemli oyuncular. Yarın bizimle olamayacaklar ancak Galatasaray, bu yaz çok iyi bir kadro kurdu. Bu pozisyonlarda da çok iyi oynayabilecek oyuncular var.”

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"HEYECANLIYIM"

"Fiziksel performans olarak iyiyim. Küçük bir sakatlık geçirdim, iki hafta önce atlattım ve şu anda döndüm. Galatasaray teknik ekibi hızlı şekilde dönmeme yardımcı oldu. Yarın galibiyet için, takımıma yardım etmek için hazırım! Oynayacak mıyım göreceğiz.

İki yıldır Şampiyonlar Ligi'nde oynamıyordum, heyecanlıyım. Kendi formamı savunmam gerekiyor ki bu da Galatasaray forması. Hayatta bazı dönemler vardır ve değişiklik yapmanız gerekir. Bu yaz bu değişikliği yapmam gerektiğini hissettim. Milan'dan güzel bir şekilde ayrıldım. Bana yardımcı oldular. Artık Galatasaray oyuncusuyum. Bir Milan taraftarı olmaya da devam edeceğim."