Leao Türkiye'ye! 2 teklif duyuruldu

İtalya Serie A devi Milan'da forma giyen Leao, yaz transfer sezonunda rotasını Türkiye'ye kırabilir.

30 Haziran 2028'de Milan ile sözleşmesi sona erecek Portekizli yıldız için öncelik Premier Lig olsa da, Türkiye ihtimali göz önünde bulunduruluyor.

ARSENAL VE MANU'YA GÖZ KIRPTI

Leao, CernucciPodcast'e yaptığı konuşmada, kendisine yöneltilen Premier Lig sorusuna şu cevabı verdi:

"Elbette, Premier Lig maçlarını sık sık izliyorum. Özellikle idolüm Cristiano Ronaldo yüzünden Manchester United'ı seviyorum ama Arsenal de takip ettiğim takımlardan biri."

MILAN'A VEDA GİBİ PAYLAŞIM

Leao, Dünya Kupası için Portekiz Milli Takımı'na dahil olmak üzere Lizbon'a gittiğinde bir paylaşım yaptı ve bu paylaşım, 'Milan'a veda' gibi nitelendirildi:

"Fiziksel ve psikolojik durumumu sonuna kadar zorlayan bir dönemdi ve bunu bizzat yaşayanlar benim için ne kadar zor olduğunu biliyor. Bu yüzden, bu dönemde mümkün olan ve imkansız olan her şeyi yaparak, daha önce sahip olduğumuzdan tamamen farklı bir yöne giden herkese teşekkür etmek istiyorum. Umarım Milan gelecek sezon tekrar kazanma yoluna döner."

SÖZLEŞME VE TEKLİFLER

İtalyan basınına göre Milan'ın, Leao için gelecek teklifleri dinleyeceği ifade edilirken, sözleşmesinde 175 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olduğu kaydedildi. Buna karşın Milan, gelecek 50-60 milyon Euro arasındaki transfer tekliflerini değerlendirmeye alacak.

TÜRK DEVLERİ TEKLİF SUNDU

Türk devleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile beraber bazı Arap kulüpleri, Leao'ya tekliflerini sundu. Bu tekliflerden bazılarının, mevcut maaşının çok üstünde olduğu aktarıldı.