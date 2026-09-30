Leao, transferi ateşledi! Galatasaray'a müjde

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Ligin son 4 sezonunun şampiyonu ve serisini devam ettirmeyi hedefleyen Galatasaray’ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Bruno Fernandes, Sarı-Kırmızılı taraftarların gündemindeki yerini koruyor.

SÜRPRİZLE KARŞILAŞTI

Manchester United’ın yüksek bonservis talebi nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Portekizli yıldız, milli takım kampında Galatasaray taraftarının sürpriz çağrısıyla karşılaştı.

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GÜLÜMSEYEREK YANIT VERDİ

Portekiz Milli Takımı’nın Norveç karşılaşması öncesinde bir Galatasaray taraftarı, Fernandes’e “Come to Galatasaray” şeklinde seslendi. 31 yaşındaki futbolcu ise bu çağrıya gülümseyerek karşılık verdi. Fernandes’in bu anları kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, taraftarların ilgisi de yeniden arttı. Ancak transfer iddialarını hareketlendiren gelişme bununla sınırlı kalmadı.

LEAO'DAN YORUM GELDİ

Fernandes’in Galatasaray çağrısına verdiği gülümseyen tepkinin yer aldığı video sosyal medyada dolaşıma girdikten kısa süre sonra, Portekiz Milli Takımı’ndan takım arkadaşının yaptığı bir hamle dikkat çekti. Galatasaray’ın yeni yıldızı Rafael Leao, söz konusu videoya göz emojisi bıraktı. Portekizli futbolcunun bu etkileşimi, sosyal medyada farklı yorumların yapılmasına neden oldu. Leao’nun hamlesi, Fernandes’in Galatasaray ihtimaline ilişkin gelişmelerin Portekiz Milli Takımı içerisinden de takip edildiği şeklinde yorumlanırken, Sarı-Kırmızılı taraftarların heyecanını daha da artırdı.

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GÜNDEMİ ALEVLENDİRDİ

İngiliz kulübünün yıldız futbolcuyu bırakmak istemediği bilinirken, sözleşmesinin son dönemine yaklaşması transfer ihtimalinin ilerleyen süreçte yeniden tartışılmasına kapı aralıyor. Sky Sports da yaz transfer döneminde Galatasaray’ın Fernandes’e olan ilgisine dikkat çekmiş ve oyuncunun Manchester United ile kontratının son yılına girdiğini vurgulamıştı. Fernandes’in Galatasaray taraftarına verdiği gülümseyen yanıtın ardından Leao’dan gelen dikkat çekici etkileşim, transfer iddialarını yeniden hareketlendirdi.