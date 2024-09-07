Leao kimdir, nereli, kaç yaşında? Rafael Leao hangi takımlarda oynadı?

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Rafael Leão, Portekizli bir futbolcu olup, forvet mevkiinde görev yapmaktadır. Kariyerine Sporting CP altyapısında başlayan Leão, Lille'de geçirdiği bir sezonun ardından Milan'a transfer oldu ve burada kendini Serie A'nın en önemli oyuncularından biri olarak kanıtladı. 2021-22 sezonunda Serie A'nın En Değerli Oyuncusu seçilen Leão, kariyerine başarılı bir şekilde devam ediyor. Peki, Rafael Leão kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

RAFAEL LEÃO KİMDİR?

Rafael Alexandre da Conceição Leão, 10 Haziran 1999'da Portekiz'in Almada şehrinde doğmuştur. 1,88 metre boyundaki futbolcu, forvet pozisyonunda oynamaktadır. Futbola Sporting CP altyapısında başlamış ve burada profesyonel kariyerine adım atmıştır. Genç yaşına rağmen Portekiz milli takımı ve Milan'da önemli roller üstlenmiştir.

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RAFAEL LEÃO KARİYERİ

Leão, 2017'de Sporting CP B takımında profesyonel kariyerine başladı. Sporting'deki kısa döneminin ardından Lille'e transfer olan Leão, burada başarılı bir performans sergiledikten sonra 2019 yılında İtalyan ekibi Milan'a katıldı. Milan'daki başarılı kariyeriyle dikkat çeken Leão, 2021-22 sezonunda Serie A'nın En Değerli Oyuncusu ödülünü kazanmıştır. Hem kulüp hem de milli takım kariyerine başarıyla devam etmektedir.