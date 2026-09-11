Leandro Trossard: 'Derbiden iki kat daha önemliydi!'

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Leandro Trossard ve Alexander Nübel, maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

NUBEL: GOL YEMEMEK GÜZEL HİSSETTİRİYOR

"Stadımızın konumu gerçekten harika. Bu taraftarla, bu atmosferde oynamak büyük bir zevk. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Taraftarımızla iyi vakit geçireceğiz.

Ciddi oynadık. Geçen haftadan sonra ciddi oynamamız çok önemliydi. İlk dakikadan itibaren bunu hiç bırakmadık. 3-0 kazandık. Gol yememek de güzel hissettiriyor. Performansımızdan dolayı çok mutluyum."

EMİRHAN TOPÇU: ORKUN'LA GOLÜ ÇALIŞTIK

"Öncelikle derbilerden sonra oynanan oyunlar her zaman zordur. Herhangi bir konsantrasyon eksikliği puan kaybına neden olabilir ama biz bu konsantrasyon eksikliğini yaşamadık. İyi çalıştık, güzel oldu bizim için. Şu anda üstlerdeyiz ve buralarda devam etmek istiyoruz. 3 puan aldık, bu şekilde devam etmek istiyoruz.

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Savunma için şunu söyleyeyim, daha önce de söyledim, hoca savunma diye buraya geldi. En önemlisi savunma zaten biz savunma oyuncuları için. Gol yememek bizim için daha önemli savunma oyuncuları olarak.

Orkun'la golü çalışıyoruz birkaç gündür. Oraya keseceğini biliyordum. Oraya kesti ve güzel de bir gol oldu. Bu sene ilk golüm. İnşallah devamı gelir."

TROSSARD: DERBİDEN İKİ KAT DAHA ÖNEMLİYDİ

"Son galibiyetimizden sonra tekrar cevap vermemiz gereken bir maçtı. Derbiden sonra iki kat daha önemliydi. Geçen haftanın üzerine koyduk. Çok fazla gol fırsatı bulduk, gol yemedik ve harika bir maç oldu bizim için.

Ben elimden geldiğince takıma yardım etmek istiyorum. Takıma fırsatlar yaratmaya çalışıyorum, defansif olarak da katkı sağlamak istiyorum. Gol atmak güzel hissettiriyor. Hafta hafta daha iyi olacağım, adapte oluyorum ve daha da iyi olacağım. Bugün için de iyi hissediyoruz ve sonraki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz."