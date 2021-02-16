Leandro Paredes'tan canlı yayında Messi sözleri! Transfer...

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında Barcelona, bu akşam PSG'yi ağırlayacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Fransız ekibinin Arjantinli orta sahası Leandro Paredes vatandaşı Lionel Messi ile ilgili açıklamalar yaptı.

PSG'nin gündeminde olduğu iddia edilen Messi ile ilgili soruya cevap veren Paredes, "Messi'nin transferini Paris Saint Germain soyunma odasında çok fazla konuştuk. Fakat şimdi bu konunun detaylarına girmeyeceğim. Önemli olan maçı kazanmak" dedi.

Üç sene önceki 6-1'lik mağlubiyet hakkındaki soruyu da cevaplayan Paredes, "Hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece skoru biliyorum" dedi.

Yazın çok tartışılan süreç sonrası kulüpten ayrılmayan ve istemeden de takımda kalmak zorunda kalan Messi'nin Barcelona'yla olan sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Messi, şu anda da istediği bir kulüple Haziran'dan itibaren geçerli olacak şekilde sözleşme imzalayabilir.