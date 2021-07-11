League of Legends'ın yeni şampiyonu Akshan

Yeni gelen şampiyon Akshan’ın yetenekleri ise şu şekilde:

Pasif - Kirli Dövüş

Akshan'ın isabet eden her üçüncü saldırısı ya da hasar veren yeteneği anlık fiziksel hasar verir. Eğer hedef bir şampiyonsa Akshan ayrıca bir kalkan kazanır.

Akshan saldırdıktan sonra, daha az fiziksel hasar veren ikinci bir saldırı daha yapar. İkinci atış, diğer normal saldırılar gibi iptal edilebilir. Eğer Akshan ikinci atışını iptal ederse anlık bir hareket hızı artışı kazanır.

Q - İntikam Bumerangı

Akshan fiziksel hasar veren ve isabet ettiği rakipleri açığa çıkaran bir bumerang fırlatır. Bumerangın menzili, isabet ettiği her rakiple birlikte artar. Rakipler bumerang hem giderken hem de dönerken olmak üzere birer kez isabet alabilir.

W - Görünmez Muhafız

Pasif: Rakip şampiyonlar Akshan'ın takım arkadaşlarından birini katlettiğinde madrabaz olarak işaretlenirler. Akshan bir madrabaz alt ettiğinde ilave altın kazanır ve madrabaz tarafından katledilen tüm takım arkadaşları üslerinde dirilir. Ardından madrabaz etkisi diğer tüm rakiplerden kaldırılır.

Aktif: Akshan kısa süreliğine veya yüzey şekilleri yakınındayken süresiz olarak kamuflaja bürünür. Bu süre boyunca Akshan madrabazlara çıkan yolları görebilir ve onlara doğru ilerlerken hareket hızı ve mana yenilenmesi kazanır.

E - Kahraman Sallanışı

Akshan isabet ettiği ilk yüzey şekline saplanan bir kanca atar. Kanca saplanmış haldeyken Akshan yeteneği yeniden kullanarak seçilen yönde sallanabilir ve sallandığı esnada en yakınındaki rakibe fiziksel hasar veren mermiler gönderir. Sallandığı sırada yeteneği bir kez daha kullanarak imlecin doğrultusunda sıçrayarak son bir atış yapar.

Akshan bir rakip şampiyonu alt ettiğinde Kahraman Sallanışı'nın bekleme süresi sıfırlanır.

R - Kısasa Kısas

Akshan bir rakip şampiyona kilitlenerek yoğunlaşır ve silahına mermi doldurmaya başlar. Sürenin sonunda veya yeteneği kullanmasının ardından Akshan doldurulan mermileri ateşler. Mermilerin her biri isabet ettikleri ilk minyon, şampiyon ya da yapıya eksik canlarına bağlı olarak fiziksel hasar verir.

Akshan Kısasa Kısas için yoğunlaştığı ve yeteneği ateşlediği esnada normal şekilde hareket etmeyi sürdürebilir ve Kahraman Sallanışı kullanabilir.

Akshan hangi oyunlarda ne zaman çıkacak?