League of Legends: Wild Rift Origin Series başlıyor

Riot Games tarafından duyurulan uluslar arası League of Legends: Wild Rift mobil turnuvası Wild Rift Origin Series, oyunun uluslar arası düzeyde yayıncı firma tarafından düzenlenen ilk etkinliği olacak. Avupa, ODKA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) ve BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) bölgesinden mücadele etmeye hak kazanan oyuncular, 300,000 Euro’luk ödül havuzundan paylarına düşen ödülü almak için yarışabilecek.

Turnuva Formatı

Origin Serisi, ilk aylık eleme aşamaları için çift eleme Bo3 formatını takip edecek. Sekiz kişilik gruplardan yükselen iki takım ise aylık finallerde mücadele etmeye hak kazanacak. Çift eleme sistemiyle her takımın yeteneklerini göstermek için daha fazla fırsata sahip olmasına olanak sağlıyor.

Her grubun en başarılı iki takımı aylık finallere yükselirken bu aşamaya 8 farklı bracket’tan 16 takım yükselecek. Ödüller ise her ayın sonunda sıralamaya göre dağıtılacak. Ancak ödüllerini alan bu takımlar ilerleyen turnuva çarkında yarışmaya devam edecek. Aylık finallerdeki başarı sıralaması ise hangi takımların etkinliğin çevrimdışı finallerine katılabileceğine karar verilmesinde kullanılacak.

Turnuvaya Avupa, ODKA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) ve BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ve Türkiye’den oyuncular katılabilecek.

Turnuvaya katılmak isteyen oyuncular buradaki yönlendirmeleri izleyerek katılabilir.