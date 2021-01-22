League of Legends Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Başlıyor

Bugünü bekleyen herkes için artık saatleri sayma zamanı geldi. Bu sene “Baştan Yaz” mottosuyla düzenlenecek League of Legends 2021 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi, 23 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’da gerçekleşecek ilk mücadeleyle yeni sezona merhaba diyecek.

9 hafta sürecek mevsim mücadelesinin ilk maçı, yarın saat 14.00’da Papara SuperMassive ve 5 Ronin arasında oynanacak. Bu yıl ligde 1907 Fenerbahçe Espor, 5 Ronin, Beşiktaş, Dark Passage, fastPay Wildcats, Galakticos, Galatasaray Espor, Nasr Esports, Papara Supermassive ve Team AURORA olmak üzere toplam 10 takım şampiyonluk için mücadele edecek.

Maçlar Twitch ve YouTube Üzerinden Canlı Yayınlanacak

Geçtiğimiz senelerde her hafta yüzlerce taraftarın Riot Games Espor Sahnesi’nde canlı olarak izleyebildiği karşılaşmalar, seyircilerin, profesyonel oyuncuların ve tüm teknik ekibin sağlığını korumak adına bu sene çevrimiçi bir şekilde organize edilecek. Mevsimin tüm karşılaşmalarını League of Legends’ın Twitch ve YouTube kanallarından canlı olarak izleyebilirsiniz.