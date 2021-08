League of Legends Dünya Şampiyonasına kimler katılıyor?

Yılın en büyük espor etkinliklerinden League of Legends Dünya Şampiyonasına az kaldı. Her bölgeden gelecek katılımcılarla kıyasıya bir mücadele yaşanacak Dünya Şampiyonasına katılabilecek bazı takımlar belli, kimileri ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Şu an için Dünya Şampiyonasına katılacak ve katılabilecek takımlarla ilgili bilgilere bu yazıdan ulaşabilirisiniz.

Tencent League of Legends Pro League (LPL)

Çin’deki League of Legends ligi Tencent League of Legends Pro League (LPL), yaz playoff’larının kazananını, bahar ve yaz boyunca en çok şampiyonluk puanı toplayan takımı lige direkt davet ediyor. Diğer takımlar ise The Gauntlet olarak da bilinen bölgesel finallerle belirleniyor.

Dünya Şampiyonasına çıkabilecek takımlar:

Bilibili Gaming (BLG)

Edward Gaming (EDG)

FunPlus Phoenix (FPX)

LNG Esports (LNG)

Rare Atom (RA)

RNG (RNG)

Team WE (WE)

Elenen takımlar:

Top Esports (TES)

Suning (SN)

Oh My God (OMG)

LGD Gaming (LGD)

JD Gaming (JDG)

Invictus Gaming (IG)

Rogue Warriors (RW)

Ultra Prime (UP)

ThunderTalk Gaming (TT)

Victory Five (V5)

League of Legends Champions Korea (LCK)

Kore’de gerçekleşen profesyonel League of Legends şampiyonası LCK de LPL’de olduğu gibi yaz playoff’larının kazananını, bahar ve yaz boyunca en çok şampiyonluk puanı toplayan takımı lige direkt davet ediyor. Diğer takımlar ise bölgesel finallerle belirleniyor.

Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazanan takımlar:

DWG KIA (DK)

Dünya Şampiyonasına çıkabilecek takımlar:

Afreeca Freecs (AF)

G (GEN)

Liiv SANDBOX (LSB)

NongShim REDFORCE (NS)

T1 (T1)

Hanwha Life Esports (HLE)

Elenen takımlar:

KT Rolster (KT)

Fredit BRION (BRO)

DRX (DRX)

League of Legends Championship Series (LCS)

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da faaliyet gösteren profesyonel League of Legends şampiyonası LCS’de takımlar, playofflarda topladıkları puanlara göre katılım hakkı kazanabiliyor.

Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazanan takımlar:

100 Thieves (100T)

Dünya Şampiyonasına çıkabilecek takımlar:

TSM (TSM)

Team Liquid (TL)

Evil Geniuses (EG)

Cloud9 (C9)

Immortals (IMT)

Elenen takımlar:

Dignitas (DIG)

Golden Guardians (GG)

FlyQuest (FLY)

Counter Logic Gaming (CLG)

League of Legends European Championship (LEC)

League of Legends European Championship, Avrupa’da yapılan profesyonel şampiyona ligi.

Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazanan takımlar

Rogue (RGE)

MAD Lions (MAD)

Dünya Şampiyonasına çıkabilecek takımlar:

G2 Esports (G2)

Misfits (MSF)

Fnatic (FNC)

Vitality (VIT)

Elenen takımlar:

Astralis (AST)

Excel (XL)

SK Gaming (SK)

Schalke 04 (S04)

Pacific Championship Series (PCS)

PCS, Tayvan, Hong Kong, Makao ve Güneydoğu Asya bölgelerini kapsayan League of Legends profesyonel ligi.

Dünya Şampiyonasına çıkabilecek takımlar:

PSG Talon (PSG)

Beyond Gaming (BYG)

Machi Esports (MCX)

BOOM Esports (BME)

J Team (JT)

Hong Kong Attitude (HKA)

Elenen takımlar:

Liyab Esports (LYB)

Berjaya Dragons (BJD)

Impunity (IMP)

Alpha Esports (ALF)

Emerging Regions (Gelişmekte Olan Bölgeler)

Bu kategoride yer alan her ülkeden bir temsilci Worlds şampiyonasına katılabilecek. Yaz playoff’larının kazananı direkt dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanıyor.

League of Legends Circuit Oceania (LCO, Okyanusya)

Finaller 31 Ağustos’ta

League of Legends Continental League (LCL, Rusya)

Finaller 4 Eylül’de

Latin America League (LLA, Latin Amerika)

Finaller 28 Ağustos’ta

Circuit Brazilian League of Legends (CBLOL, Brezilya)

Finaller 4 Eylül’de

League of Legends Japan League (LJL, Japonya)

Finaller 5 Eylül’de

Turkish Championship League (TCL, Türkiye)