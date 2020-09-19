League of Legends Dünya Şampiyonası 2020’nin şarkısı belli oldu

Bu senenin şarkısı ise Jeremy McKinnon, MAX ve Henry Lau’dan A Day to Remember oldu.

Animasyonda ise espora başlayan bir gencin başarı yolundaki basamakları tırmanarak dünya şampiyonluğuna ulaşmadaki sürecini gösteriyor. Videoda dünyaca ünlü League of Legends oyuncuları Faker ve Mata da yer alıyor.

Ancak League of Legends Dünya Şampiyonası için çıkan tek şarkı bu değil. Geçtiğimiz haftalarda Riot Games’in K-Pop grubu K/DA da, Dünya Şampiyonası şerefine The Baddest adında bir şarkı çıkardı.

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