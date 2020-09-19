League of Legends Dünya Şampiyonası 2020’nin şarkısı belli oldu
League of Legends Dünya Şampiyonasının yaklaşmasıyla birlikte etkinlikte kullanılacak şarkı için de meraklar giderek artıyordu. Riot Games, her sene League of Legends Dünya Şampiyonası yaklaşırken bir şarkı seçerek paylaştığı şampiyona videosuyla hayranların heyecanını taze tutuyor. Bu senenin şarkısı ve animasyon videosu da sonunda bekleyenlerle buluştu.
Bu senenin şarkısı ise Jeremy McKinnon, MAX ve Henry Lau’dan A Day to Remember oldu.
Animasyonda ise espora başlayan bir gencin başarı yolundaki basamakları tırmanarak dünya şampiyonluğuna ulaşmadaki sürecini gösteriyor. Videoda dünyaca ünlü League of Legends oyuncuları Faker ve Mata da yer alıyor.
Ancak League of Legends Dünya Şampiyonası için çıkan tek şarkı bu değil. Geçtiğimiz haftalarda Riot Games’in K-Pop grubu K/DA da, Dünya Şampiyonası şerefine The Baddest adında bir şarkı çıkardı.
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