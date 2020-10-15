MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriLeague of Legends 10.21 yamasıyla gelen değişiklikler
GerieSpor League of Legends 10.21 yamasıyla gelen değişiklikler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

eSpor
Haber Giriş: 15.10.2020 - 11:18 | Son Güncelleme:

League of Legends 10.21 yamasıyla gelen değişiklikler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
League of Legends 10.21 yamasıyla gelen değişiklikler
Abone Olgoogle-news

League of Legends 10.21 yamasıyla, yeni skinlerle birlikte bazı kahramanları dengeleyici değişiklikler de yapıldı.

9 yeni kahraman kozmetiğinin yanında toplamda 12 kahraman güçlendi ve zayıfladı.

League of Legends 10.21 yamasıyla gelen değişiklikler

Kahramanlara gelen değişiklikler şu şekilde:

Zayıflatılan kahramanlar

  • Samira

E bekleme süresi 15-11’den 20-12’e yükseltildi

E saldırı hızı 30-50’den 20-40% düşürüldü

  • Pantheon Destek

Q hasarı 75-215(+100% tAD)’den 70-190(+115% tAD) düşürüldü

  • Hecarim

E taban hasarı 45-165’den 35-155’e düşürüldü

E taban hasar max 90-330’dan 70-310’a düşürüldü

  • Graves

E her yük için zırh 8-20’den 6-18’e düşürüldü

  • Nidale

Saldırı gücü 61’den 58’e düşürüldü

  • Camille

E saldırı hızı 40-80’den 40-60% düşürüldü

Güçlendirilen kahramanlar

  • Corki

Q taban saldırı gücü oranı 50%’den %70’e yükseldi

  • Aphelios

Pasif zırh deşme 2-12’den 3-18’e yükseldi

Calibrum R ek işaret hasarı 20-70’den 40-100’a yükseltildi

Gravitum R 1 saniyeden 1.25 saniye yükseltildi

  • Lee Sin

Hasar artışı her level için 3.2’den 3.7’e yükseltildi

  • Karma

Mantra iade süresi 1/7/13. Seviyede 2/3/4, 1/6/11. Seviyede 2/4/6

  • Trundle

W bekleme süresi 15’den 15-11 olarak değiştirildi

Pasif 1/5/9/12/15. Seviyelerde %2/3/4/5/6 iyileştirme kazanır.

  • Udyr

R yaydığı ateş toplam hasarı 40-240’dan 50-300’e yükseltildi

Rün değişiklikleri

  • Bulut Pelerini

Hareket hızı 10/20/30%’dan 5/20/35% yükseltildi

Süresi 2 saniyeden 2.5 saniyeye yükseltildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle