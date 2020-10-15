League of Legends 10.21 yamasıyla gelen değişiklikler
League of Legends 10.21 yamasıyla, yeni skinlerle birlikte bazı kahramanları dengeleyici değişiklikler de yapıldı.
9 yeni kahraman kozmetiğinin yanında toplamda 12 kahraman güçlendi ve zayıfladı.
Kahramanlara gelen değişiklikler şu şekilde:
Zayıflatılan kahramanlar
- Samira
E bekleme süresi 15-11’den 20-12’e yükseltildi
E saldırı hızı 30-50’den 20-40% düşürüldü
- Pantheon Destek
Q hasarı 75-215(+100% tAD)’den 70-190(+115% tAD) düşürüldü
- Hecarim
E taban hasarı 45-165’den 35-155’e düşürüldü
E taban hasar max 90-330’dan 70-310’a düşürüldü
- Graves
E her yük için zırh 8-20’den 6-18’e düşürüldü
- Nidale
Saldırı gücü 61’den 58’e düşürüldü
- Camille
E saldırı hızı 40-80’den 40-60% düşürüldü
Güçlendirilen kahramanlar
- Corki
Q taban saldırı gücü oranı 50%’den %70’e yükseldi
- Aphelios
Pasif zırh deşme 2-12’den 3-18’e yükseldi
Calibrum R ek işaret hasarı 20-70’den 40-100’a yükseltildi
Gravitum R 1 saniyeden 1.25 saniye yükseltildi
- Lee Sin
Hasar artışı her level için 3.2’den 3.7’e yükseltildi
- Karma
Mantra iade süresi 1/7/13. Seviyede 2/3/4, 1/6/11. Seviyede 2/4/6
- Trundle
W bekleme süresi 15’den 15-11 olarak değiştirildi
Pasif 1/5/9/12/15. Seviyelerde %2/3/4/5/6 iyileştirme kazanır.
- Udyr
R yaydığı ateş toplam hasarı 40-240’dan 50-300’e yükseltildi
Rün değişiklikleri
- Bulut Pelerini
Hareket hızı 10/20/30%’dan 5/20/35% yükseltildi
Süresi 2 saniyeden 2.5 saniyeye yükseltildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle