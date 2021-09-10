Le Mans Virtual Series’e bir çok yeni takım katıldı

Motorsport Games, Automobile Club de l'Ouest ile ortaklaşa olarak, BMW, Ferrari, Williams Esports, Team Redline, Red Bull Racing Esports ve Porsche de dahil olmak üzere otomotiv ve sim yarış dünyasının en büyük isimlerinden bazılarını içeren Le Mans Virtual Series'in tam katılım listesini duyurdu.

Resmi olarak 25 Eylül'de başlayacak olan Le Mans Sanal Serisi, muhteşem canlı final etkinliğinde kazanılacak en büyük sim yarış ödül havuzlarından (250.000 Dolar) birini içeren yepyeni bir görünüm ve revize edilmiş bir formatla 2021'e geri dönüyor. Canlı final etkinliği 15/16 Ocak'ta İngiltere'nin Birmingham kentindeki Autosport International motor sporları fuarında gerçekleşecek.

Küresel ve seçkin dayanıklılık eSporları serisi olan ve yeni lansmanı yapılan Le Mans Virtual Series'in giriş listesi bugün açıklandı ve dünyanın en tanınmış motor sporları ve sim yarış isimlerinden bazılarını içeriyor.

15/16 Ocak'ta düzenlenecek olan 24 Hours of Le Mans Virtual sezon finali için dünyanın dört bir yanından gelecek olan prestijli ekip ve yıldız sürücü isimleriyle birlikte 20 otomobilin daha heyecana katılması bekleniyor.

En güçlü 38 katılım arasında (Bu katılımlar LMP2 – 21 araç, LMGTE – 17 araç olmak üzere ikiye bölünmüştür.) Alpine, BMW, Ferrari ve Porsche gibi dünya çapında şampiyonluk ve Le Mans ödüllü markalar bulunuyor ve hepsi birden fazla giriş hakkına sahip. WEC ve Avrupa Le Mans Serisinden (geçmiş ve şimdiki) yarış ve/veya etkinlik şampiyonluğu kazananları arasında Rebellion Racing, JOTA, Panis Racing, Team Project 1 ve Team WRT bulunurken, dayanıklılık yarışlarında adını duyuran GR Racing, Proton Competition, D’Station Racing ve ARC Bratislava gibi kendilerini adayan takımlar da bu listede yer alıyor.

Gerçek dünyadaki yarışlara, sim yarış şampiyonalarında çok sayıda başarılı ve dünyaca ünlü takımlar katılıyor. Yas Heat, Mahle Racing Team, Race Clutch Alpine, Romain Grosjean’s R8G Esports team, Floyd ByKolles-Burst, Williams Esports, Team Redline, Red Bull Racing Esports ve Jenson Button’s Rocket Simsport team’in tamamının hepsinin prototip kategorisinde bir veya daha fazla girişi bulunuyor. Tüm katılımlar ORECA 07 LMP2 ile yarışacak. Bunların arasında 2020 24 Hours of Le Mans Virtual ödüllü başarılı ortaklık Williams Rebellion Esports, unvanını korumak için geri döndü.

Katılımcılara Aston Martin Vantage GTE, BMW M8 GTE, Corvette C8.R, Ferrari 488 GTE ve Porsche 911 RSR GTE otomobil seçenekleri sunan LMGTE'de BMW, Ferrari ve Porsche gibi önde gelen markalar kendi markaları ile temsil edilecek.

Giriş listesinde Avrupa, Orta ve Uzak Doğu'dan on iki farklı ülke temsil ediliyor. Le Mans Virtual Series, dünya çapında resmi motor sporları yarış serilerinin önde gelen yarış oyunu geliştiricisi, yayıncısı ve espor ekosistemi sağlayıcısı olan Motorsport Games Inc. ile dünyaca ünlü 24 Saat Le Mans'ın yaratıcıları ve organizatörleri ve FIA ​​Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın organizatörü Automobile Club de l’Ouest arasındaki bir ortak girişimi sonucunda ortaya çıktı.

24 Hours of Le Mans Virtual büyük finali beş turda gerçekleşecek. Günün her saatinde iki kez gerçekleşecek bu etkinlik, 15/16 Ocak'ta İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen 2022 Autosport International motor sporları fuarında canlı gerçekleşecek ve televizyonda yayınlanan bir etkinlik olacak.