Lazio'yu karıştıran iddia! Yönetimin Vedat Muriqi kararı ülkede olay oldu...

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da 23 Aralık 2020 tarihinde Milan karşısında deplasmanda alınan 3-2'lik mağlubiyetin yankıları sürüyor.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra henüz Lazio'da beklenen seviyeye ulaşamayan Vedat Muriqi'nin Milan maçının ilk yarısında skor 2-1 Lazio aleyhine iken Carlos Joaquin Correa'nın yerine oyuna dahil olması Çizme'de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

NEDEN VEDAT MURIQI OYUNA ALINDI?

Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin hücum hattında yaptığı değişikliklerde ilk tercihi olan Felipe Caicedo'nun Milan maçında süre alamaması ve yerine Kosovalı forvetin hamle oyuncusu olarak erken dakikalarda sahaya sürülmesi ülkede gündem oldu.

Simone Inzaghi, Milan mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada, Felipe Caicedo'nun yalnızca birkaç gün önce Napoli ile oynanan maça ilk 11'de başladığı için yorgun olduğunu öne sürerek Vedat Muriqi'yi tercih ettiğini söyledi.

YÖNETİMİN KARARI İDDİASI OLAY OLDU

Ekvadorlu oyuncu ise gecenin ilerleyen saatlerinde gazetecilere verdiği demeçte, kendisini iyi ve hazır hissettiğini ifade ederek hocası Simone Inzaghi'nin kendisiyle ilgili yaptığı "yorgundu" demecini taca çıkardı.

Il Messaggero'nun iddiasına göre; Milan maçında Simone Inzaghi'nin Felipe Caicedo yerine Vedat Muriqi'yi oyuna sürmesi teknik heyetin değil kulüp yönetiminin kararıydı. Yönetimin, sportif kararlara doğrudan etki ettiği iddiası ülkede olay oldu.

Yaşananların ardından Felipe Caicedo'nun Ocak ayında Lazio'dan ayrılarak kendisiyle uzun süredir ilgilenen Fiorentina'ya Patrick Cutrone'nin yerine transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.

BİR GÖRÜŞ

Konuyla ilgili gazetede yer alan editör görüşü şu şekilde: Felipe Caicedo süper bir yedek oyuncu olarak şimdiye dek kulübe inanılmaz katkılar sağladı. Dolayısıyla daha fazla süre almayı hak ediyor. Ancak sezon başında büyük bir yatırım yapılan Vedat Muriqi'nin de daha fazla oynatılması tercihi anlaşılabilir bir yaklaşım.

GOL YA DA ASİSTİ YOK

Lazio kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve Seria A olmak üzere iki kulvarda tam 10 resmi maça çıkan Vedat Muriqi, yeni takımında henüz gol ya da asistle tanışamadı. Kosovalı golcü, transferinden bu yanan koronavirüs ve sakatlık gibi şanssızlıklarla mücadele ediyor.

GALATASARAY İDDİALARI

Lazio'da forma şansı bulduğu 10 resmi maçta henüz skora katkı sağlayamayan Vedat Muriqi'nin İtalya'daki geleceği tartışma konusu haline gelmişti. Lazio'nun Vedat Muriqi'yi elden çıkarmaya sıcak baktığı konuşulurken deneyimli forvet için Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın devrede olduğu öne sürülmüştü.

Sarı kırmızılı ekipte uzun süredir forma giymeyen Radamel Falcao'nun Ocak ayında muhtemel ayrılığı durumunda hücum hattına Kolombiyalı golcünün yerine bir isim düşünen Galatasaray'ın Vedat Muriqi'de karar kıldığı ifade edilmişti.

Gündeme bomba gibi düşen iddianın ardından Vedat Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, oyuncusunun geleceğine ve Galatasaray iddialarına dair açıklamalarda bulunarak söylentileri yalanlamıştı.

"Vedat sezon başı sakatlık sorunu nedeniyle kamp dönemi geçiremedi. Sonrasında Kovid-19 sorunu yaşadı. Vedat'ın İtalya'da beklentileri yüksek. Galatasaray iddiaları kesinlikle doğru değil. Lazio'da Immobile'nin arkasında takımın ikinci forveti olması beklenen Kosovalı futbolcu, süre aldığı karşılaşmalarda beklenen performansın uzağında kalınca yedek kulübesine mahkum oldu."

FIORENTINA TAVSİYESİ

Lazio'da geleceği ciddi şekilde tartışılan Vedat Muriqi hakkında ünlü İtalyan menajer Danilo Caravello'dan çarpıcı bir yorum gelmişti. Tuttomercatoweb'a görüntülü bağlanarak Lazio'nun son durumunu değerlendiren Caravello, Kosovalı golcü için doğru adresin Fiorentina olacağına işaret etmişti.

"Vedat'ı bu sezon çok fazla göremedik zaten ama Lazio'nun mevcut oyun anlayışı için işlevsel bir forvet gibi durmuyor. Bu iyi bir golcü olmadığı anlamına gelmiyor, belki de Lazio'nun farklı oyun karakterine sahip bir forvete ihtiyacı vardır. "Vedat daha çok ceza sahası içinde bekleyen bir forvet. Ancak Lazio'nun oyun planı buna uygun değil. Belki Fiorentina onun için ideal bir takım olabilir. Fiorentina bu anlamda eksiklik çeken bir takım. Castrovilli ve Ribery'nin oyunlarında bitiricilik konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Vedat Muriqi daha çok bir merkez santrafor. Ancak Lazio'nun başka bir stile ihtiyacı var."