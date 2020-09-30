Lazio'nun konuğu Atalanta! KESİNTİSİZ CANLI YAYIN Misli.com'da olacak...

Bu bir ilandır

LAZIO

- Yeni sezona Cagliari deplasmanında aldığı 3 puanla başlayan Lazio'da, Fenerbahçe'den transfer edilen Vedat Muriqi'nin koronavirüs karantinası devam ediyor.

- Sakatlıkları devam eden Senad Lulic ve Luiz Felipe dışında takımda önemli bir eksik yok.

- Sağ tarafta görmeye alıştığımız Adam Marusic, Cagliari karşısında solda gösterdiği performans beğenildiği için aynen devam edecek.

- Vedat'ın yokluğunda Ciro Immobile'in hücum partneri Joaquin Correa olacak.

ATALANTA

- Geçen sezonun en golcü ekibi Atalanta, yeni sezonu da Torino deplasmanında 4-2'lik galibiyetle açtı.

- Papu Gomez 1 gol 2 asistle yıldızlaştı, Luis Muriel ve Duvan Zapata ikilisi hücumda oldukça etkili bir maç çıkardı.

- Yeni transfer Aleksey Miranchuk deplasman kafilesinde yer almadı. Josip Ilicic'in de henüz maç kondisyonu kazanamadığı için kadroda şu an için düşünülmediği belirtildi.

- TD Gian Piero Gasperini; "Deplasmanda oynamak çoğu zaman işimize geliyor gibi, dış sahada her zaman başarılı sonuçlar alıyoruz..." dedi.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasındaki son 4 maçın 3'ünde karşılıklı goller izledik.

- Aralarındaki son 5 maçın sadece 1'ini Lazio kazanabildi. (1 beraberlik - 3 Atalanta galibiyeti)

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Atalanta'nın golcüsü Duvan Zapata'nın Sampdoria günleri! Roma'ya son saniye şoku, izleyelim...