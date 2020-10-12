Lazio'dan Vedat Muriqi transferi için itiraf! 'Fenerbahçe'den ucuza aldık...'

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi, İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya göndererek önemli bir gelirin sahibi oldu. Sarı-lacivertli ekip, Muriqi'nin yerini ise Samatta ve Papiss Cisse ile doldurdu.Öte yandan Kosovalı yıldızı renklerine bağlayan İtalyan ekibi Lazio, bu transferden oldukça memnun...

Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon Euro+bonuslar karşılığında renklerine bağlayan Lazio'da sportif direktör Igli Tare'den flaş bir itiraf geldi.

Tare, "Eğer pandemi dönemi olmasaydı, Vedat'ı bu rakama alamazdık. Belki de hiç alamazdık. Onun Lazio forması giymesinde corona virüsünün payı büyük" ifadelerini kullandı. 26 yaşındaki golcü oyuncu, sarı-lacivertli takımla çıktığı 36 maçta 17 gol atarken 7 de asist yaptı. (Takvim)

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