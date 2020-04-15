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GeriFutbol Lazio'dan askıya alınan Serie A için "mahkeme" uyarısı
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Futbol
Haber Giriş: 15.04.2020 - 22:30,Son Güncelleme:

Lazio'dan askıya alınan Serie A için "mahkeme" uyarısı

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Lazio'dan askıya alınan Serie A için "mahkeme" uyarısı
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İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun basın sözcüsü Arturo Diaconale, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle askıya alınan ligin tamamlanamaması halinde konunun mahkemeye taşınacağını söyledi.

Diaconale, TMW Radio'ya yaptığı açıklamada, gerekli sağlık koşullarının sağlanması durumunda futbola yeniden devam edilebileceğini belirtti.
Futbolculara maçlara çıkmadan önce koronavirüs testi yapılmasını öneren Diaconale, "Oyuncular sağlık ekipmanlarının bulunduğu bir kamp içerisinde yaşayabilirler. Bu şekilde onları izole edip yayılmayı önleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Sezonun sahada tamamlanması gerektiğini vurgulayan Diaconale, "Eğer bu sezon doğal yollarla sonuçlanmazsa gelecek sezon da mahvolacak ve konu mahkemelere taşınacak." yorumunda bulundu.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, liglere mayısta devam edilmesini umduğunu belirtmişti.

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