Lazio'da Milinkovic-Savic'ten flaş Galatasaray sözleri! "Duvar ördüler"

Haberin Devamı

Lazio'nun Sırp orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic, Galatasaray maçının ardından konuştu.

İşte Savic'in açıklamaları;

Maç istediğimiz gibi gitmedi. Tabi ki kazanmayı istedik ve 3 puan için her şeyi denedik ancak Galatasaray bir duvar ördü ve top içeri girmek istemedi. Galatasaray'a karşı oyunumuzdan erken taviz verseydik, durumu tersine çevirmek çok zor olacaktı. Bunu biliyorduk. Galibiyet için üzerimizde baskı da vardı. Bence iyi oynadık ve ciddi fırsatlar yakaladık ancak başarılı olamadık.

Grupta ikinci olduk ve şimdi bir sonraki tura hazırlanmamız gerekiyor. Eşleşebileceğimiz takımları gördük. İyi hazırlanıp rekabet etmeye çalışacağız.