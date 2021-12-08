Lazio'da Maurizio Sarri'den Galatasaray övgüsü ve Immobile açıklaması!

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UEFA Avrupa Ligi'nde son maçta Galatasaray ile kozlarını paylaşacak olan Lazio'da teknik direktör Maurizio Sarri, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'EN ZORLU GRUPTA İLK SIRADA'

Galatasaray'ın grupta lider olmasına vurgu yapan Sarri, "Galatasaray henüz deplasmanda gol yemedi ve en zorlu Avrupa Ligi grubunda ilk sırada. Onlara karşı en iyi oyunumuzu sahaya yansıtmalıyız" dedi.

'MAÇTAN ÖNCE KARAR VERECEĞİZ'

Sarri sözlerini, "Ciro Immobile'nin diz sakatlığı ağır olmaması bizim için sevindirici. Maçtan önce son durumuna bakıp karar vereceğiz." ifadeleriyle tamamladı.