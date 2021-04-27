Lazio, Milan'ı darmadağın etti
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında Lazio, sahasında Milan'ı 3-0 yendi. Bir dönem Inter ile şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan Milan, ligin bitimine 5 hafta kala lider Inter'in 13 puan gerisine düştü.
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada, ligin iddialı iki takımı kozlarını paylaştı.
Maça hızlı başlayan ev sahibi takım, henüz 2. dakikada Arjantinli Joaquin Correa ile 1-0 öne geçti.
İlk yarı, Lazio'nun üstünlüğü ile sona erdi.
Başkent ekibi, ikinci yarının da ilk dakikalarında yine Correa ile bir gol daha bularak, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
Konuk takım, karşılaşmada dengeyi kurmak adına yüklense de bir sonuç alamazken, Lazio'da Ciro Immobile, 87. dakikada skoru 3-0'a taşıdı.
Milan'ı 3-0 mağlup ederek başkentten puansız gönderen Lazio, puanını 61'e yükseltti ve 6. sırada yer aldı.
Lazio karşısında ligdeki 7. yenilgisini yaşayan kırmızı-siyahlı takım, haftayı puansız kapattı. 66 puanda kalan Milan, üst üste yaşadığı 2 mağlubiyet ve rakiplerinin kendisini geçmesiyle 5. sıraya kadar geriledi.
Bu arada, Milan'da ilk 11'de maça başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika forma giydi.
Günün diğer maçında Napoli, deplasmanda Torino'yu 2-0 yendi. Napoli, bu galibiyetle puanını 66'ya çıkarttı ve 3. basamakta yer buldu.
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