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GeriFutbol Lazio, İspanyol kaleci Jose Manuel Reina'yı transfer etti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.08.2020 - 19:17 | Son Güncelleme:

Lazio, İspanyol kaleci Jose Manuel Reina'yı transfer etti

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Lazio, İspanyol kaleci Jose Manuel Reina'yı transfer etti
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Serie A takımlarından Lazio, tecrübeli İspanyol kaleci Jose Manuel Reina'yı kadrosuna kattı.

Lazio kulübünden yapılan resmi açıklamada, "Pepe Reina" olarak bilinen 37 yaşındaki deneyimli file bekçisinin transfer edildiği belirtildi.

Pepe Reina’nın son olarak forma giydiği Milan kulübü de oyuncuya yeni kulübünde başarılar diledi.

Barcelona altyapısında yetişen Reina, daha önce Villareal, Liverpool, Napoli, Bayern Münih, Aston Villa ve Milan gibi takımların kalesini korumuştu.

Lazio, İspanyol kaleci Jose Manuel Reinayı transfer etti

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