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Lazio-Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim ve ailesinin sevincine tepki! İtalyan taraftarlar...

#Galatasaray#Fatih Terim#UEFA Avrupa Ligi
Lazio-Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim ve ailesinin sevincine tepki İtalyan taraftarlar...
Ali Naci Küçük

Galatasaray'ın UEFA Avupa Ligi'nde Lazio ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Fatih Terim ve ailesi büyük sevinç yaşarken İtalyan taraftarlar tepki gösterdi.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Lazio ile 0-0 berabere kalarak grubu lider tamamladı.

Son düdükle birlikte Fatih Terim'in eşi, damadı ve kızının olduğu bir grup Galatasaray taraftar, skoru tezahüratlarla kutladı.

İtalyan taraftarlar, bu sevince tepki gösterdi. Taraftarlar, Galatasaraylıların olduğu bölgeye geçmek için harekete geçtiği esnada güvenlik güçleri araya girdi.

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FATİH TERİM TEZAHÜRATLARI

Yönetim ve maçı kulüple beraber izlemeye gelen taraftarlar Fatih Terim’e soyunma odasına girmeden önce 'İmparator Fatih Terim' şeklinde tezahüratlar yaptı. Tecrübeli teknik adam yönetime ve ailesine el salladı.

BAŞKAN SOYUNMA ODASINA İNDİ

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas maç sonu Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolcuları kutlamak, sevincini paylaşmak adına soyunma odasına indi

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#Galatasaray#Fatih Terim#UEFA Avrupa Ligi

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