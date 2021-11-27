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Lazio-Galatasaray maçı ne zaman? İşte GS'nin Avrupa Ligi maç tarihi

#Lazio-Galatasaray Maçı#Lazio-Galatasaray Maçı Ne Zaman#Seoanasayfa
Lazio-Galatasaray maçı ne zaman İşte GSnin Avrupa Ligi maç tarihi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta maçında konuk ettiği Fransa ekibi Marsilya'yı 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Şimdi ise son grup maçı için taraftarların araştırmaları başladı. Sarı-kırmızılı ekip son maçında İtalya'nın güçlü ekibi Lazio'ya konuk olacak. Peki, Lazio-Galatasaray maçı ne zaman?

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UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda namağlup yoluna devam eden Sarı-kırmızılılar, 5 maç sonunda 11 puana ulaşırken, 3 galibiyet, 2 de beraberlik yaşadı. Galatasaray, son maçta Lazio'ya yenilmediği takdirde grubu lider olarak tamamlayacak. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda rakibine kaybederse grubu ikinci olarak noktalayacak. İşte, Lazio-Galatasaray maçının ayrıntıları...

Lazio-Galatasaray müsabakası, 9 Aralık 2021 Perşembe günü oynanacak. UEFA Avrupa Ligi müsabakası saat 23:00’te başlayacak.

Bu kapsamda maça dair bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

MARSİLYA MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 12’de Cicaldau, 30’da Caleta-Car kendi kalesine, 64’te Feghouli ve 83’te Babel kaydetti. Marsilya’nın golleri ise 68 ve 85’inci dakikalarda Milik’ten geldi.

Galatasaray bu sonuçla puanını 11’e yükselterek liderliğini sürdürdü ve gruptan çıkmayı garantiledi. Sarı kırmızılı ekip, grubun son haftasında 8 puanı bulunan İtalya temsilcisi Lazio’ya konuk olacak ve liderlik maçına çıkacak. Marsilya ise bu mağlubiyetle birlikte Avrupa Ligi’ne veda etti.

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5’inci dakikada Taylan Antalyalı’nın topu kaptırmasıyla yaşanan Marsilya tehlikesinde Dieng topa müdahale edemeden Muslera meşin yuvarlağa hamle yaptı.

11’inci dakikada Feghouli’nin sağ kanattan içeri çevirdiği topta Diagne’nin vuruşu üst direkten döndü.

12’nci dakikada Galatasaray’ın hızlı atağında Feghouli rakibinden sıyrılarak pasını Cicaldau’ya aktardı. Ceza sahasına girer girmez vuruşunu yapan Cicaldau, ağları sarstı: 1-0.

20’nci dakikada Peres’in ceza sahasının sol tarafından yaptığı sert vuruş direkten döndü.

30’uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun pasıyla bir kez daha ceza sahasına sarkan Cicaldau’nun içeri çevirdiği top Caleta-Car’a çarptı ve ağlarla buluştu: 2-0.

37’nci dakikada Guendouzi’nin kullandığı serbest vuruşta Dieng’in kafa vuruşunu Muslera son anda kornere çeldi.

42’nci dakikada gelişen Marsilya atağında topla ceza sahasına giren Dieng’in sağ taraftan yaptığı sert vuruş direkten döndü.

İlk yarı sarı kırmızılıların 2-0’lık üstünlüğü ile son buldu.

47’nci dakikada Marsilya’nın atağında Dieng savunma arkasına sarktı ve Muslera’dan sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı, top auta gitti.

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64’üncü dakikada Kerem Aktürkoğlu sol kanattan ceza sahasına girdi ve rakibinden sıyrılarak topu altıpasa gönderdi. Feghouli, meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı: 3-0.

67’nci dakikada Marsilya penaltı kazandı. Dieng, sol kanattan ceza sahasına girdiği sırada Kerem Aktürkoğlu’nun müdahalesiyle yerde kaldı Hakem Stieler penaltı noktasını gösterdi.

68’inci dakikada topun başına Milik geçti. Milik’in şutunu Muslera kurtarırken, seken topu bir kez daha önünde bulan Milik bu kez ağları buldu: 3-1.

70’nci dakikada Feghouli savunma arkasına kaçtı ve kaleci Lopez açılarak meşin yuvarlağa müdahale etti. Kaleye uzak bir mesafede topu önünde bulan ve karşısında boş kale olan Diagne, ayağı zemine takılınca istediği vuruşu yapamadı ve savunma golü önledi.

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83’üncü dakikada Ryan Babel, savunma arkasına kaçtı ve kaleciyle karşı karşı pozisyonda yaptığı vuruş topu ağlarla buluşturdu: 4-1.

85’inci dakikada Fuente’nin sol kanattan içeri kestiği topta Nelsson’dan seken topu Milik kafa vuruşuyla ağlara yolladı: 4-2.

Müsabakayı Galatasaray 4-2’lik skorla kazandı.

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