Lazio-Galatasaray maçı ne zaman? İşte GS'nin Avrupa Ligi gruplarında son maç tarihi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fırtına vurdu Ağaçlar söküldü, dalga boyu 3 metreyi aştı 35 kent alarmdaFırtına vurdu! Ağaçlar söküldü, dalga boyu 3 metreyi aştı! 35 kent alarmda#Meteoroloji
4-0 sonrası Süper Ligde hesaplar değişti Şampiyonu ve düşecek takımları duyurdular...4-0 sonrası Süper Lig'de hesaplar değişti! Şampiyonu ve düşecek takımları duyurdular...#Süper Lig
Ölümsüz aşk sona eriyor... Dünyanın en sadık canlıları neden boşanmaya başladıÖlümsüz aşk sona eriyor... Dünyanın en sadık canlıları neden boşanmaya başladı?#İklim Krizi
Türkiye’nin gözü bu başlıklarda Kararları Erdoğan duyuracakTürkiye’nin gözü bu başlıklarda! Kararları Erdoğan duyuracak#Kabine
Her yerde aranıyordu Milyarlık vurgunda yeni gelişmeHer yerde aranıyordu! Milyarlık vurgunda yeni gelişme#Bitrota
Bilim Kurulu Üyesi Karadan Turkovac açıklaması İşte ilk veriler...Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan Turkovac açıklaması! İşte ilk veriler... #Koronavirüs
Bakan Soylu duyurdu Kritik isim ölü olarak ele geçirildiBakan Soylu duyurdu! Kritik isim ölü olarak ele geçirildi#Terörle Mücadele
Tartışma yarattı Tabut şeklinde tasarlandı: İçine girip göz kırpınca...Tartışma yarattı! Tabut şeklinde tasarlandı: İçine girip göz kırpınca... #Ötanazi
Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı Flaş adımGözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı! Flaş adım#Alec Baldwin
Araç sahiplerini ilgilendiriyor Son kararı Erdoğan verecek... MTVde indirim beklentisiAraç sahiplerini ilgilendiriyor! Son kararı Erdoğan verecek... MTV'de indirim beklentisi#MTV
Vurun kardaşlar vurun Barolar Birliğinin yolu... Devrimin yolu olmaz, hukukun yolu olurVurun kardaşlar vurun! Barolar Birliği'nin yolu... Devrimin yolu olmaz, hukukun yolu olur#Barolar Birliği
Ruh sağlığınızı bozuyorsa istifa edin demişti: Herkes senin gibi sahte işlerden milyonlar kazanamaz'Ruh sağlığınızı bozuyorsa istifa edin' demişti: Herkes senin gibi sahte işlerden milyonlar kazanamaz!#Prens Harry
Kırmızı halıda ünlüler geçidi Kırmızı halıda ünlüler geçidi#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Aracıyla sevgilisinin üzerinden geçmişti Kan donduran olayda korkunç gerçekAracıyla sevgilisinin üzerinden geçmişti! Kan donduran olayda korkunç gerçek#Murat Avcı
Esnafın kâbusu olmuştu Günlerce nöbet tutup böyle yakaladılarEsnafın kâbusu olmuştu! Günlerce nöbet tutup böyle yakaladılar#Antalya
HABERLERSpor Arena Haberleri

Lazio-Galatasaray maçı ne zaman? İşte GS'nin Avrupa Ligi gruplarında son maç tarihi

#Lazio-Galatasaray Maçı#Galatasaray#UEFA Avrupa Ligi
Lazio-Galatasaray maçı ne zaman İşte GSnin Avrupa Ligi gruplarında son maç tarihi

Lazio-Galatasaray maçı hakkındaki araştırmalar yeni hafta ile hız kazandı. Altay ile 2-2 berabere kalarak lider Trabzon ile arasındaki puan farkı 16’ya çıkan G.Saray’da artık tek hedef UEFA Avrupa Ligi ve Lazio maçı. Tüm gözler şimdi kritik maçın tarihinde. Peki, Lazio-Galatasaray maçı ne zaman?

Haberin Devamı

Avrupa Ligi’nde oynadığı 5 maç sonunda lider durumda olan Galatasaray, İtalya deplasmanından puanla dönmesi halinde grubu 1. olarak tamamlayacak. Temsilcimiz 1. olması halinde, UEFA’nın bu sezon getirdiği statü ile direkt son 16’ya adını yazdıracak ve mart ayına kadar Avrupa Ligi’nde maç oynamayacak. İşte, Lazio-Galatasaray maçı hakkında detaylar...

Lazio-Galatasaray müsabakası, 9 Aralık 2021 Perşembe günü oynanacak. UEFA Avrupa Ligi müsabakası saat 23:00’te başlayacak.

Bu kapsamda maça dair bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Lazio'dan alınacak galibiyet sarı kırmızılılarda mart ayına kadar umutların diri tutulmasını sağlayacak. Gruptan çıkmayı garantilediği için 550 bin Euro almaya hak kazanan Cimbom lider olursa 550 bin Euro daha alacak. Son 16’ya kalırsa buradan da 1.2 milyon Euro daha girecek.

Böylece Avrupa’da bu sezonki kazancını şimdiden 17 milyon Euro düzeyine çıkarmış olacak. · Öte yandan Lazio, dün Serie A’da Sampdoria’yı 3-1 yendi. Mavi beyazlılarda iki gol atan İmmobile sakatlanırken ikinci yarının başında yerine Vedat Muriç’e bıraktı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lazio-Galatasaray Maçı#Galatasaray#UEFA Avrupa Ligi

BAKMADAN GEÇME!

Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı

Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı!

#Alec Baldwin
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
İklim krizi bir buna etki etmemişti Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor

İklim krizi bir buna etki etmemişti! Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor?

#İklim Krizi