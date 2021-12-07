Lazio-Galatasaray maçı ne zaman? İşte GS'nin Avrupa Ligi gruplarında son maç tarihi

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Avrupa Ligi’nde oynadığı 5 maç sonunda lider durumda olan Galatasaray, İtalya deplasmanından puanla dönmesi halinde grubu 1. olarak tamamlayacak. Temsilcimiz 1. olması halinde, UEFA’nın bu sezon getirdiği statü ile direkt son 16’ya adını yazdıracak ve mart ayına kadar Avrupa Ligi’nde maç oynamayacak. İşte, Lazio-Galatasaray maçı hakkında detaylar...

Lazio-Galatasaray müsabakası, 9 Aralık 2021 Perşembe günü oynanacak. UEFA Avrupa Ligi müsabakası saat 23:00’te başlayacak.

Bu kapsamda maça dair bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Lazio'dan alınacak galibiyet sarı kırmızılılarda mart ayına kadar umutların diri tutulmasını sağlayacak. Gruptan çıkmayı garantilediği için 550 bin Euro almaya hak kazanan Cimbom lider olursa 550 bin Euro daha alacak. Son 16’ya kalırsa buradan da 1.2 milyon Euro daha girecek.

Böylece Avrupa’da bu sezonki kazancını şimdiden 17 milyon Euro düzeyine çıkarmış olacak. · Öte yandan Lazio, dün Serie A’da Sampdoria’yı 3-1 yendi. Mavi beyazlılarda iki gol atan İmmobile sakatlanırken ikinci yarının başında yerine Vedat Muriç’e bıraktı.