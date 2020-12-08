Lazio, Avrupa kupalarında Belçika takımlarını konuk ettiği iki maçtan da galip ayrıldı.

İtalya temsilcilerine konuk olduğu son dört Avrupa kupası maçında galibiyet alamayan Club Brugge (1B 3M), Eylül 2015'teki son ziyaretinde Napoli'ye 5-0 mağlup olmuştu. Şampiyonlar Ligi'nin 1999/2000 sezonundan bu yana ilk kez bir grubu namağlup bitirmek isteyen Lazio, turnuvanın eleme turlarına en son yine 1999/2000'de katılabilmişti. Club Brugge, Lazio'yu mağlup ettiği takdirde sekizinci kez boy gösterdiği Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez gruptan çıkacak. Turnuva tarihinde bunu daha uzun sürede başaran son takım, 2004/05'te dokuzuncu kez katıldığı grup aşamasından üst tura yükselen PSV olmuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 16 maçın hiçbirinde kalesini gole kapatmayan ancak son 11 karşılaşmada da gol sevinci yaşayan Lazio, turnuva tarihinde üst üste 12 maçı karşılıklı gole sahne olan ilk takım olabilir.

Şampiyonlar Ligi'nde Kasım 2005'ten bu yana ilk kez üst üste iki maç kazanmak isteyen Club Brugge, aynı zamanda ilk kez bir grup aşamasında üç galibiyet almak için sahaya çıkıyor. Şampiyonlar Ligi gruplarının son haftalarında çıktığı yedi maçın sadece birini kazanabilen Club Brugge, tek galibiyetini 2003/04'te Ajax karşısında aldı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 çıktığı sekiz maçta yedi gol atan Lazio forveti Ciro Immobile, bu sezon görev aldığı üç karşılaşmada dört gol kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge formasıyla beşinci golünü Zenit'e atan Hans Vanaken, takımının turnuva tarihinde en fazla gol atan oyuncusu konumunda.

Lazio Club Brugge maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Lazio Club Brugge maçı bu akşam saat 20:55'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak.