Şampiyonlar Ligi tarihinde Alman takımlarıyla üçüncü kez eşleşen Lazio, daha önceki iki deneyiminde Leverkusen ve Werder Bremen'e rakip olmuştu.

İtalyan takımlarına konuk olduğu son üç Şampiyonlar Ligi maçını kaybeden Borussia Dortmund, son galibiyetini Mart 2003'te Milan'ı yenerek aldı.

Lazio Borussia Dortmund maçı saat kaçta hangi kanalda?

Lazio Borussia Dortmund maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports MAX kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Lazio grup aşamasında veda ettiği 2007/08 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katılıyor. İtalyan ekibi adına turnuva tarihinde en fazla maça çıkan ve gol atan oyuncu, şu an takımın başında bulunan Simone Inzaghi. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son üç deplasmandan yenilgiyle dönen Borussia Dortmund, Mayıs 1993'ten bu yana bir Avrupa kupasında üst üste dört maç kaybetmiyor. Avrupa arenasında çıktığı son 10 maçın sekizini kaybeden Lazio, daha önceki 46 karşılaşmada sadece yedi yenilgi almıştı.

Üst üste beş sezondur Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Borussia Dortmund, Alman ekipleri arasında Bayern Münih ve Werder Bremen'in ardından bunu başaran üçüncü takım oldu.

Lazio forveti Ciro Immobile, 2014/15 Şampiyonlar Ligi gruplarında Borussia Dortmund formasıyla dört gol kaydetmişti. Lazio, 11'inci maçına çıkmaya hazırlanan Immobile'nin bu turnuvadaki dördüncü farklı takımı olacak. Dördüncü takımıyla çıktığı ilk maça daha az sayıda karşılaşmada ulaşan tek isim Burak Yılmaz.

2019/20 Şampiyonlar Ligi gruplarında Robert Lewandowski'nin ardından en fazla gol atan oyuncu, o dönem RB Salzburg forması giyen Erling Haaland'dı. Norveçli golcü, turnuvada sahada kaldığı her 50 dakikada bir gole doğrudan katkı sağlıyor.

Şampiyonlar Ligi tarihinde oynayan en genç dördüncü İngiliz olmaya hazırlanan Borussia Dortmund'un yeni transferi Jude Bellingham, Ainsley Maitland-Niles'tan bu yana da en genci olmak için görev bekleyecek. Bellingham ve Jadon Sancho bu maçta birlikte forma giyerse, Şubat 2006'daki Real Madrid-Arsenal karşılaşmasından bu yana ilk kez iki İngiliz oyuncu İngilliz olmayan bir takımın formasıyla sahaya çıkmış olacak.