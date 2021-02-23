Lazio Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi tarihinde eleme turlarına kaldığı iki sezon arasında en uzun süre olan takım, 1999/00'den bu yana ilk kez bu aşamada boy göstermeye hazırlanan Lazio. Şampiyonlar Ligi'nde üste üste 13'üncü kez gruplardan çıkan Bayern, Real Madrid ve Barcelona'nın ardından devam eden en uzun serinin sahibi. Bavyera ekibi, son 12 sezonun 10'unda çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.

Geçen sezondan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 17 maçın 16'sını kazanan Bayern, bu karşılaşmalarda toplam 61 gol attı ve kalesinde sadece 13 gole izin verdi. Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 27 maçın sadece birinde gol atamadı. Lazio ise turnuvadaki son 17 karşılaşmasında kalesini gole kapatamazken; bunu en son Eylül 2003'te Beşiktaş'a karşı başarmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında kalesinde Bayern'den daha fazla gol beklentisi gören tek takım Gladbach'tı. Aynı süreçte en fazla kurtarış yapan file bekçisi de Alman ekibinin kalesini koruyan Manuel Neuer'di. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar arasında grup aşamasında en az galibiyet alan üç ekipten biri Lazio. Şampiyonlar Ligi'nde çtıkığı son 12 maç da karşılıklı gollere sahne olan Lazio, turnuva tarihindeki en uzun serisini yaşıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 çıktığı dokuz maçta sekiz gol atan Lazio forveti Ciro Immobile, son üç golünü de penaltıdan kaydetti. Turnuvanın geride kalan bölümünde fileleri beş kez havalandıran Immobile, 2008/09'dan bu yana bir sezonda en fazla gol sevinci yaşayan İtalyan oyuncu konumunda. Şampiyonlar Ligi'nin 2017/18 sezonundan bu yana en fazla gol atan oyuncu, Bayern forveti Robert Lewandowski. Lazio'nun Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı gollerin beşte biri, şu an takımın başında olan Simone Inzaghi'den gelmişti. İtalyan çalıştırıcı, aynı zamanda Lazio'nun eleme turlarına kaldığı son sezonda en fazla gol atan oyuncusuydu.

LAZİO BAYERN MÜNİH ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Lazio Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.